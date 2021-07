Erica Meiland geeft inkijk in portemonnee van Meilandjes: ‘De BV is een miljoenenbedrijf’

De familie Meiland boekte de afgelopen tijd behoorlijk wat succes, ook op zakelijk gebied. Naast nationale faam plukt het reality-gezin ook de vruchten op financieel vlak. En inmiddels is de Meiland-BV een miljoenenbedrijf.

Na meerdere seizoenen van hun succesvolle reality-serie, een gouden Televisier-Ring en nog veel meer hoogtepunten, mogen de leden van de familie uit Noordwijk zichzelf BN’ers noemen. En BN’ers hebben vaak een goed gevulde portemonnee. Erica Meiland en Martien Meiland verdienen jaarlijks meer dan een miljoen euro.

Meiland-BV is een miljoenenbedrijf

Voor de Youtube-serie 7DTV deed Erica Meiland haar verhaal en bood ze een inkijkje in hun portemonnee. Zij blijkt de zakelijkste van de familie. Zo vertelt ze onder meer dat de verdiende centen bij hun BV binnenkomen. En die BV is inmiddels een miljoenenbedrijf. „Niet heel veel miljoenen hoor”, vertelt ze. „Maar wel boven de één miljoen.”

Het bedrijf staat op naam van Erica en Martien. Dochters Maxime en Montana vallen daar niet onder, vertelt Erica. „Maar ze krijgen wel een vergoeding voor het verschijnen in de serie”. En dat wordt allemaal zakelijk geregeld, blijkt uit het interview. De dochters sturen gewoon een factuur voor hun tv-optredens. „Bij Martien en mij is alles 50/50, alleen de kinderen sturen een eigen factuur”, aldus de Chateau Meiland-ster.

Erica Meiland nog niet klaar met ondernemen

Het gezin kreeg bekendheid door hun realityserie, maar niet alle reality-sterren bijven bekend. Dat realiseert Erica zich ook. „Het zal op een dag wel klaar zijn. Als het zo ver is, dan heeft dat ook weer voordelen”, zegt ze nuchter. Ook blijkt uit het gesprek dat de Meilandjes ‘gewoon de Meilandjes’ zijn gebleven. Die niet als miljonairs door het leven gaan en ook met minder toe kunnen. „We zijn geen mensen die veel geld uitgeven. Het geld dat we verdienen stoppen we in ons huis. Dat is altijd het verstandigst.”

Erica hint in de aflevering over een aantal nieuwe „projectjes”. Een webshop, een eigen programma’s maken vanuit de BV en een kinder-kledinglijn voor dochter Maxime. Maar als we Erica mogen geloven, veranderen de familieplannen maandelijks. In ieder geval zijn de Meilandjes waarschijnlijk nog niet klaar met ondernemen, en kunnen we ook dit jaar nog het een en ander van ze verwachten.