Hoe ziek kun je worden als je besmet raakt na vaccinatie? Immunoloog bij Op1 legt het uit

Er bestaat enige onrust rond de vaccins, zeker nu de besmettingen oplopen. Een deel van de besmette mensen is namelijk volledig gevaccineerd. Dat is een klein deel, maar het kan dus wel. Bij Op1 legt immunoloog Marjolein van Egmond uit hoe dat mogelijk is én hoe ziek je dan kunt worden.

Op1-presentatrice Maaike Timmerman stelt de immunoloog de vraag of ‘die mensen’ ook ernstig ziek kunnen worden. „Dat ze besmet kunnen raken, dat weten we. Maar hoe ziek kunnen ze worden?” Volgens Van Egmond is dat echter lastig te zeggen. „Mensen willen vaak een zwart-wit antwoord hebben, maar zo werkt dat dus niet.”

Immunoloog vertelt bij Op1 over besmetting ondanks vaccinatie

„In principe zijn de vaccins heel erg goed”, vertelt de immunoloog bij Op1. Volgens haar hangt het wel van de virusvariant en het vaccin af, maar de bescherming zit ergens tussen de 60 en 95 procent. „Dat is om te zorgen dat je helemaal niet ziek wordt. Alle vaccins zitten rond de 85 tot 90 procent bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname.” Timmerman benoemt het nog maar eens: „Daar gaat het eigenlijk om, toch, de ziekenhuisopnames.” Van Egmond is het daar helemaal mee eens.

In Engeland ging de Delta-variant al eerder rond, wat leidde tot een hoop meer ziekenhuisopnames. Dat zou dus een aanwijzing voor ons kunnen zijn. „Het is niet zo dat er helemaal niemand in het ziekenhuis komt die gevaccineerd is, maar over het algemeen zijn het echt de niet-gevaccineerde mensen”, zegt de immunoloog. Volgens haar is dat de grootste groep coronapatiënten in het ziekenhuis. Er is nog een andere kleine groep die één prik heeft gehad, en een nóg kleinere groep die volledig gevaccineerd is.

De vaccins verlagen dus de kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt, maar het kan alsnog gebeuren.



Immunoloog Marjolein van Egmond over de onrust rondom vaccins. ‘’Het is niet zo dat er helemaal niemand van de gevaccineerde mensen in het ziekenhuis terecht komt, maar het is een enkeling. Mensen die gevaccineerd zijn en niet ziek worden hebben geen nieuwswaarde.’’ #Op1 pic.twitter.com/WYuuqeOJ19 — Op1 (@op1npo) July 14, 2021

‘Vooral niet-gevaccineerde mensen in ziekenhuis’

Volgens Van Egmond bestaat er een ‘informatiebias’. „Mensen die gevaccineerd zijn en níet ziek worden, hebben absoluut geen nieuwswaarde. Dus daar hoor je niets over. Je hoort vaker iets over mensen die gevaccineerd zijn en waar daarna toch iets mee gebeurt.” Maar volgens haar, als je naar de grote groep kijkt, zie je dat vooral niet-gevaccineerde mensen ziek worden van het virus.

Op1-presentator Jort Kelder springt ook even in. Hij ziet namelijk prognoses van vele honderden mensen die op de IC’s belanden, vanwege de explosieve stijging aan coronabesmettingen. Ook Ernst Kuipers zei onlangs dat, hij verwacht dat er zo’n 800 coronapatiënten opgenomen zullen worden. Van Egmond: „Dat is zeker een probleem, en ook de reden dat het nachtleven razendsnel is teruggedraaid. Met dit soort besmettingsaantallen gaat dat doorsijpelen naar oudere groepen.” Dat is volgens haar tot nu toe altijd zo geweest.

Hoewel vrijwel alle echt kwetsbare mensen nu wel volledig gevaccineerd zijn, zijn er ook mensen van in de 40 of 50 jaar die nog maar één prik gehad hebben. En er zijn natuurlijk mensen die überhaupt vaccinatie weigeren. „Pech gehad”, vindt Kelder. „Als je het niet wil, ja, sorry.” Maar de immunoloog benadrukt het feit dat artsen zorgplicht hebben. Ook heeft ze ‘hele goede hoop’ dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. „Het gros van de besmettingen is onder jongeren, en die zijn niet gevaccineerd, maar zij komen over het algemeen niet in het ziekenhuis met een coronabesmetting.” Volgens Van Egmond hoeven we ons dus niet al te grote zorgen te maken, al zullen er waarschijnlijk wel wat mensen in het ziekenhuis belanden.

