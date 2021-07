Janssen-vaccin blijkt minder effectief tegen deltavariant

Het Janssen-vaccin blijkt minder effectief tegen de deltavariant dan tegen het oorspronkelijke coronavirus. Amerikaanse onderzoekers kwamen tot deze conclusie en hebben de resultaten gepresenteerd.

Gister schreef onder meer de Amerikaanse krant The New York Times over deze onderzoeksresultaten. Het Janssen-vaccin, dat in Amerika bekend is als Johnson & Johnsen, beschermt minder goed tegen de deltavariant. Deze vaccinatie bestaat uit één prik, in tegenstelling tot andere vaccins waarbij twee prikken nodig zijn.



Johnson & Johnson's one-shot COVID-19 vaccine not effective against the Delta variant.

– New York Times. — WeStErN GhAt'S BoY🌹 (@westernghatboy) July 21, 2021

Eén prik Janssen-vaccin niet voldoende

Viroloog Nathaniel Landau van de Universiteit van New York leidde het onderzoek en geeft meer duidelijkheid tegenover de The New York Times. „We willen mensen niet ontmoedigen om het Janssen-vaccin te nemen”, vertelt hij. Maar hij benadrukt dat het halen van één prik waarschijnlijk niet voldoende is. „We hopen dat in de toekomst het mogelijk wordt om een tweede prik te krijgen. Van Janssen zelf of van Pfizer of Moderna”.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de vaccins van Pfizer en Moderna minder antistoffen aanmaken tegen de deltavariant. Wel is dit verschil minder groot dan bij het Janssen-vaccin.

De oprukkende deltavariant wordt steeds dominanter. Gisteren werd bekend dat het in de Verenigde Staten bij 83 procent van de coronabesmettingen om de deltavariant gaat. Dat meldden Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Eerder deze maand ging dat om ongeveer 50 procent.

‘Sjansen met Janssen’

Gister werd bekend dat de GGD een nieuwe ludieke actie bedacht rondom het Janssen-vaccin. Waar eerst ‘Dansen met Janssen’ meer jongeren over de streep tot een vaccin moest trekken, verzon de GGD dit keer ‘Sjansen met Janssen’. Vrijgezellen kunnen in Haarlem tijdens hun vaccinatie op date. Vrijdagavond vindt het nieuwe prikconcept plaats bij de vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter. Tijdens het kwartier wachttijd na het vaccin krijgen vrijgezellen een blind date.

De slogan ‘Dansen met Janssen’ maakte de afgelopen tijd nogal wat los. Coronaminister Hugo de Jonge moedigde hiermee mensen aan een prik te nemen. Zodat zij na vaccinatie konden uitgaan. Achteraf bleek dit niet de meest slimme zet, doordat veel (voornamelijk jongeren) toch besmet raakten in het nachtleven. Het vaccin heeft namelijk tijd nodig om goed te werken.

Gevaccineerden besmet met deltavariant

Over de deltavariant sprak IC-topman Diederik Gommers gister in Op1 dat er geen reden is nog tot grote paniek. Gevaccineerden kunnen volgens hem wel besmet raken, maar belanden bijna niet in het ziekenhuis.