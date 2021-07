Halfnaakte man steelt bier van passerende fietser; politie zoekt naar slachtoffer

Agenten zijn gisteravond afgekomen op een wel heel bijzondere diefstal in Utrecht. In het centrum van die stad wist een dorstige man met een ontbloot bovenlichaam en blote voeten een bierflesje van een passerende fietser weg te kapen. Terwijl de dader zonder shirt al drinkend vluchtte, liet hij het slachtoffer verbouwereerd achter. Niet lang na het incident werd de dief in de kraag gevat, maar de politie is nog altijd op zoek naar de fietser die het allemaal overkwam.

De politie kreeg iets na 23.00 uur ‘s avonds een melding van het incident op de Oudegracht. De halfnaakte man jatte een bierflesje uit een bierkratje voorop de fiets van het slachtoffer. Er ontstond een getouwtrek, omdat de fietser de diefstal van zijn bier in eerste instantie nog probeerde te voorkomen. Uiteindelijk kwam de fietser lelijk ten val.

Fietser raakt al zijn bierflesjes kwijt

„De dader gebruikte zoveel kracht om het flesje weg te nemen, waardoor het slachtoffer in onbalans kwam”, schrijft de politie op social media. En daar bleef het niet bij, want de nachtmerrie werd voor de fietser nog groter. Niet alleen hij viel om, hetzelfde gebeurde met het kratje vol bierflesjes voorop de fiets. „Hierdoor vielen alle bierflesjes kapot op de grond.” Erg zonde aangezien een krat bier sinds vorige maand duurder is geworden.

De dader kon volgens de politie snel worden aangehouden met behulp van cameratoezicht. Maar het slachtoffer was in geen velden of wegen te bekennen. Naar alle waarschijnlijkheid omdat hij direct na het incident zijn fiets heeft gepakt en is weggefietst.

Op Instagram laat de politie weten dringend op zoek te zijn naar de fietser. „Hij droeg een rood vest met witte capuchon, blauwe spijkerbroek en fietste op een Swapfiets. Ben of ken jij getuigen van het voorval, dan verzoeken wij u contact op te nemen via 0900 8844″, besluit de politie het bericht.