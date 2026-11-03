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RIVM: vrouwen wachten gemiddeld 29 maanden op uitnodiging voor borstkankeronderzoek door personeelstekort

Vrouwen wachten gemiddeld 29 maanden op een nieuwe uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, in plaats van twee jaar. Door personeelstekorten werden in 2025 ruim 6 procent minder vrouwen uitgenodigd dan een jaar eerder, meldt het RIVM.

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De gevolgen kunnen groot zijn: borstkanker wordt mogelijk later ontdekt, waardoor de behandeling zwaarder kan worden.

RIVM: ruim 6 procent minder uitnodigingen voor borstkankeronderzoek

Eerder bleek al hoe belangrijk deelname aan het bevolkingsonderzoek is: vrouwen die hun eerste screening overslaan, lopen een groter risico om aan borstkanker te overlijden. Bijna 1,2 miljoen vrouwen kregen in 2025 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat zijn er ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vrouwen dat daadwerkelijk werd onderzocht, daalde. Bijna 820.000 vrouwen lieten een mammografie maken, ongeveer 7 procent minder dan in 2024.

Volgens het RIVM komt dat vooral doordat vrouwen door personeelstekorten later worden uitgenodigd. De opkomst onder vrouwen die wel een uitnodiging kregen, bleef ongeveer gelijk.

Vrouwen wachten gemiddeld 29 maanden tussen uitnodigingen

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen normaal gesproken iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Door het personeelstekort is die periode tijdelijk verlengd. Inmiddels zit er gemiddeld ongeveer 29 maanden tussen twee uitnodigingen. In sommige gevallen kan dat oplopen tot drie jaar.

Dat is niet zonder gevolgen. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker vroeg te ontdekken, nog voordat vrouwen klachten krijgen. Hoe eerder de ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Ook kan een behandeling minder ingrijpend zijn.

Knobbeltje of verandering aan je borst? Wacht niet op de screening

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen zonder klachten. Wie een verandering aan de borst merkt, zoals een knobbeltje, ingetrokken tepel of verandering van de huid, moet niet wachten op een uitnodiging. Het advies is om dan contact op te nemen met de huisarts.

Het RIVM benadrukt dat het personeelstekort voorlopig niet is opgelost. Wanneer vrouwen weer iedere twee jaar kunnen worden uitgenodigd, is daarom nog niet bekend.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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