Vrouwen die borstkankerscreening uitstellen, lopen 40 procent meer risico om te overlijden aan die ziekte

Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling is. Om die reden worden vrouwen in Nederland vanaf 50 jaar om de twee jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat het belangrijk is om op die eerste uitnodiging in te gaan, blijkt maar weer uit nieuw onderzoek.

Een nieuwe Zweedse studie toont aan dat vrouwen 40 procent meer risico lopen om te overlijden aan borstkanker, als ze hun eerste screeningafspraak overslaan.

Grootschalige studie naar borstkankerscreening

Voor een studie van het Karolinska Instituut in Zweden werden de gegevens van bijna een half miljoen vrouwen in heel Zweden onder de loep genomen. Al deze vrouwen ontvingen hun eerste screeninguitnodiging tussen 1991 en 2020 en werden tot 25 jaar lang gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de vrouwen niet bij hun eerste mammografie-afspraak verscheen. Deze groep vrouwen liet ook vervolgscreenings vaker aan zich voorbijgaan en kreeg vaker de diagnose borstkanker in een vergevorderd stadium dan vrouwen die wel een screening hadden ondergaan.

Hoger risico op overlijden aan borstkanker

Het niet bijwonen van een eerste screening werd ook in verband gebracht met een aanzienlijk hoger risico op overlijden aan borstkanker: er was sprake van 9,9 sterfgevallen per 1000 vrouwen over een periode van 25 jaar, vergeleken met 7 sterfgevallen per 1000 vrouwen die wél een eerste screening hadden ondergaan.

Na 25 jaar bleek het aantal borstkankergevallen tussen de twee groepen vergelijkbaar te zijn, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat het hogere sterftecijfer bij vrouwen die hun eerste afspraak oversloegen vooral komt doordat de ziekte later werd ontdekt en niet doordat zij vaker borstkanker kregen.

‘Eerste mammografiescreening is cruciaal’

„Mensen die niet aan de eerste screening deelnamen, hadden een 40 procent hoger risico op borstkankersterfte dan andere deelnemers, en dat risico hield 25 jaar aan”, zo voegen de onderzoekers daaraan toe. „De verhoogde sterfte is voornamelijk te wijten aan de vertraagde detectie van borstkanker. De eerste mammografiescreening is dus cruciaal voor het voorkomen van een ongunstige uitslag. Vrouwen moeten het niet zien als een korte gezondheidscheck, maar als een langetermijninvestering in borstgezondheid en overleving”, aldus de onderzoekers.

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Dat zijn er ontzettend veel, maar borstkanker is vaak goed te genezen als je er op tijd bij bent. Maar wat zijn eigenlijk de risicofactoren? En waar moet je op letten als het op borstkanker aankomt? Je leest het hier.

