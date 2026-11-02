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Ike (59) groeide op in een rijk gezin, maar werd hooligan bij ADO: ‘Ik sprak liever met mijn vuisten’

Ike Simoncini (59) groeide op in een welgesteld Haags gezin, maar belandde als tiener tussen de gewelddadige hooligans van ADO Den Haag. Pas tientallen jaren later ontdekte hij hoe zijn pijnlijke jeugd zijn gedrag had beïnvloed.

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Ike groeit als jongetje op in een nette buurt binnen de Haagse grachtengordel. „Ik kom uit een elitair gezin, maar ik had weinig met dat milieu en de kakkers uit mijn buurt. Den Haag was destijds een ruige en agressieve stad. In het centrum trof je allerlei types, ook uit volkswijken zoals de Schilderwijk of Laak. Toen ik dat soort jongens leerde kennen, kwam ik steeds vaker in aanraking met de voetbalwereld.”

Hoe Ike op zijn 12e gefascineerd raakte door hooligans van FC Den Haag

Ike herinnert zich een specifieke voetbalwedstrijd van FC Den Haag die hij als 12-jarige jongen bijwoont nog goed, en dat wakkert iets bij hem aan. „De jongens van Noord — oftewel het gedeelte in het stadion waar de harde kern zich begaf — stormden het veld op, gedroegen zich baldadig en zouden een tram gaan slopen. Dat vond ik stoer en indrukwekkend. Wedstrijden die uit de hand liepen, intrigeerden me op jonge leeftijd. Daardoor ging ik als puber steeds vaker tussen de relschoppers staan.”

Ike schreef de verhalen over deze wilde tijd op in zijn boek De huilende hooligan. „Maar mijn boek gaat niet over hooligans. Het gaat over onveilig gehechte kinderen en de impact daarvan op een mensenleven”, benadrukt de Hagenees. „Ik was namelijk zo’n kind. Mijn ouders waren nare mensen. In mijn kindertijd werd ik vaak vernederd en daardoor leerde ik niet wat veilige hechting was. Hoewel er geen sprake was van mishandeling, deed mijn opvoeding iets met mij. Ik ging mezelf overschreeuwen, wilde gezien worden en het werd makkelijker om met mijn vuisten te spreken. Daarnaast raakte ik verslaafd aan de adrenaline. Maar mijn gedrag is achteraf gezien goed te verklaren.”

Volgens Ike is het er tijdens deze roerige periode ook weleens zo hard aan toegegaan dat het ook anders had kunnen aflopen. „Tijdens een wedstrijd tussen Den Haag en Ajax escaleerde het in extreme mate doordat de harde kern stenen gooide richting de ME. Maar ik herinner me een vechtpartij tegen de F-side ook nog goed, waarbij messen getrokken werden. Dat had echt fout kunnen gaan.”

Na bijna 20 jaar als hooligan koos Ike voor een ander leven

Tot zijn 31ste is Ike een echte hooligan. Later damt hij – mede doordat hij zijn vrouw ontmoet – steeds meer in. „Ik werd in de laatste jaren bij ADO voorzitter van de supportersvereniging en ik kreeg daardoor een andere rol. In die periode probeerde ik juist het rellen te voorkomen. Een vaste groep supporters van de oude harde kern hielp toentertijd de politie bij het tot de orde roepen van de jongeren. Zij hadden respect voor de oude garde hooligans.”

Ike herinnert zich nog goed dat hij in deze periode nog een laatste keer werd opgepakt. „Ik had een goede band met de agenten en zou van de politie een pennenset krijgen voor mijn inzet. Maar toen ik tijdens een wedstrijd een incident probeerde te sussen, werd ik na een misverstand gearresteerd. Terwijl mijn handen in handboeien op mijn rug zaten, herkende de hoofdagent me en die wilde me eigenlijk mijn pennenset overhandigen. Maar dat ging met die handboeien om een beetje lastig”, lacht Ike. „Toch raakte ik daardoor wel teleurgesteld en besloot ik radicaal te stoppen met voetbal kijken. Ik was er helemaal klaar mee.”

Ike over zijn gewelddadige verleden: ‘Ik intimideerde onschuldige mensen’

„Hooligans zijn net mensen”, vertelt Ike. „Je hebt er goede, slechte, hele goede en hele slechte tussenzitten. Sommigen zijn gewetenloos, net zoals de gewetenloze mensen die zich ook in de zakenwereld kunnen begeven. Je hebt er hooligans tussen zitten die vechten, slopen en vervelend zijn, en daar moeten ze voor gestraft worden. Maar de meeste van hen zijn jong en roekeloos. Wat ik heb gedaan, is niet goed te praten en van bepaalde acties heb ik ook spijt. Al heb ik meer spijt van de dingen die ik buiten het voetbal om gedaan heb.”

Ike legt uit dat hij in zijn begin twintiger jaren het meest agressief was. „Ik raakte betrokken bij vechtpartijen die niet nodig waren of intimideerde onschuldige mensen op straat. Ik was emotioneel instabiel en in het hooligan zijn kon ik dat meer kwijt in het rellen en vechten met tegenstanders. Maar er zijn genoeg hooligans die zich helemaal niet geroepen voelen tot agressie. Je treft er de vechters, meelopers, niet-vechters, slopers of de groep die vooral de politie wil dwarszitten. Hoewel ik een meester was in vervelend zijn, was mijn vader uiteindelijk een veel slechter mens. Hij was een man die miljoenen verduisterde en mij en mijn zus achterliet met een schuld. Mijn vader liep dan wel in pak, schold niet met ziektes en spuugde niet op straat, maar ik durf te stellen dat ik een veel beter mens ben dan hij ooit is geweest.”

„We maken ons in deze maatschappij druk om vervelende jongeren. Maar we staan weinig stil bij volwassenen die slecht voor hun partner of kinderen zijn”, vervolgt Ike. „Het negatieve imago van hooligans zorgt voor een hoop generalisatie. Maar wat veel interessanter is, is wat er onder het gedrag zit. En nogmaals, daarmee praat ik niet goed wat wij gedaan hebben.”

Eerder sprak Metro Eric van ’t Zelfde van Dreamschool over hoe het schoolsysteem anders zou moeten omgaan met jongeren met een rugzak.

Rond zijn 40ste ontdekte Ike hoe zijn jeugd hem had gevormd

Hoewel Ike zich rond zijn 40ste al langere tijd niet meer met voetbal bezighoudt, loopt hij dan toch — als hij al een zoon heeft — enorm tegen zichzelf aan. „Het ging niet goed in mijn hoofd; ik was geen leuke partner en isoleerde mezelf. Ik moest afkicken van blowen, naar een kliniek en rigoureus het roer omgooien. Blowen fuckt namelijk met je emotieregulatie en belemmert de verwerking. In de afkickkliniek kwam ik erachter hoe leeg mijn jeugd en opvoeding zijn geweest. Door dat inzicht kon ik therapie volgen voor de trauma’s die ik had opgelopen.”

Ike’s vader is overleden en met zijn moeder heeft hij geen contact meer. „Het is een verknipt en elitair gezin geweest met een verborgen narcist als vader en een afhankelijke moeder. Mijn ouders waren oprecht de weg kwijt. Ze hebben miljoenen verdiend, maar zadelden mijn zus en mij op met een schuld en uiteindelijk werden we onterfd. Het is verdrietig om me te realiseren dat dat mijn ouders zijn geweest.” Eerder sprak Metro met Sandra, die een relatie kreeg met een verborgen narcist.

Na verslaving en therapie vond Ike rust bij zijn gezin

Toch benadrukt Ike dat zijn boek niet zielig is. „Het is een hoopvol boek. Ik heb een hoop meegemaakt, maar toch is alles op zijn pootjes terechtgekomen. Ik heb een baan, een hechte band met mijn zoon en vrouw en een goed leven. Als je over je worstelingen leert praten, huilt, emoties laat zien en er iets mee doet, kun je een hoop leed voorkomen. Ik hoop dat ik dat met mijn boek aan de jongere generatie mee kan geven.”

„Wat ik vroeger — als jonge Ike — stoer vond, vind ik nu compleet achterlijk”, aldus Ike. „Soms kijk ik met verbazing terug op het gekke leven dat ik heb geleid. Het was niet makkelijk, maar ik heb ook een rijk leven gehad met veel kleurrijke mensen om me heen.”

Waarom oud-hooligan Ike anders naar agressieve jongeren kijkt

Volgens de Hagenees moeten hooligans — of wie dan ook die zich misdraagt en schade aanricht — gestraft worden. Maar hij pleit ook voor het zien en horen van het verhaal achter het gedrag. „In Nederland klinkt soms kritiek op ons rechtssysteem en de aanpak van de politie. Maar geloof mij, we zijn streng genoeg in Nederland. Je komt bij wangedrag in de molen van justitie terecht en dat helpt, want dat wil je echt niet. De meeste mensen gaan namelijk nadenken als ze in een cel belanden; dat deed ik ook. Maar dan waren er gelukkig ook agenten die naar je luisterden en dat heeft mij in die tijd vaak geholpen.”

Hij vervolgt: „Jongeren die zich misdragen, kun je niet zomaar heropvoeden of genezen. Daarvoor is maatschappelijke verandering nodig. Dat begint met tijd en aandacht op school en leren wat gezond en ongezond gedrag is, ook als het gaat over relaties en familiebanden. Zodat je als kind leert herkennen wat er zich bij jou thuis afspeelt. Daar moeten we over blijven praten. Jongeren zijn vervelend, recalcitrant en gaan soms te ver, maar wat je zeker niet moet doen, is van hen een vijand maken. Zorg dat je de jongere generatie blijft zien. We blijven namelijk allemaal mensen. En wellicht klinkt dat gek uit de mond van een voormalig hooligan. Soms kijk ik daar zelf ook nog weleens van op; dat ik zo’n jongen was. De ‘Plaag uit Den Haag’, noemden ze me. Kun je het je voorstellen?”

Ike geeft twee signeersessies voor zijn boek De huilende hooligan in Den Haag. De eerste is op 15 november bij boekhandel Van Stockum en de tweede signeersessie is op 22 november bij boekhandel Roda.

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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