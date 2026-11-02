Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Janneke (35): ‘Dankzij mijn feestdagen-spaarpot heb ik geen zorgen om Sinterklaascadeaus’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Janneke (35), die sinds een tijdje een aparte spaarpot heeft voor de feestdagen, zodat ze geen zorgen heeft om Sinterklaascadeaus.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Naam: Janneke (35)

Beroep: werkt bij een woningcorporatie

Woonsituatie: getrouwd, twee kinderen

Netto inkomen: 3200 euro

De Spaarrekening van Janneke

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat op dit moment ongeveer 5000 euro op mijn gewone spaarrekening. Dat is mijn basisbuffer, bedoeld voor onverwachte uitgaven zoals een autoreparatie – mijn wagen heeft momenteel nogal wat kuren – of een kapotte wasmachine. Verder heb ik nog een paar kleine spaarpotjes. Een klein bedrag van 600 euro in een privépotje, voor als ik bijvoorbeeld een nieuwe winterjas nodig heb, of een weekendje wegga met een vriendin.

Verder hebben we nóg een apart autopotje van 2100 euro – dat geld is echt bedoeld voor een nieuwe auto. Dan is er nog een vakantiepotje waar nu zo’n 1300 euro in zit, en een speciaal potje voor de feestdagen. Dat laatste potje hebben mijn man en ik eigenlijk pas dit voorjaar geïntroduceerd, na een paar keer Sinterklaas te hebben gevierd met twee kleine kinderen. Het viel me tegen hoeveel al die cadeaus bij elkaar kosten en vooral dat je dat in één keer moet uitgeven.”

Dus er kwam een apart feestpotje?

„Ja, en daar storten we per persoon 50 euro per maand op. Betekent niet dat we jaarlijks daadwerkelijk 1200 euro aan Sinterklaascadeaus besteden, dat zou nogal gortig zijn, haha. Maar het bedrag is ook bedoeld voor verjaardagscadeaus, of zoals laatst, toen we de commode van onze zoon verruilden voor een eigen bureautje. Dat zijn bedragen die vervelend zijn om in één keer op te hoesten. Nu doet het veel minder pijn omdat je het geld toch al gereserveerd had en die 50 euro per maand sowieso veel minder voelt.”

Geen zorgen dus, nu de feestdagen in aantocht zijn?

„Absoluut niet. Maar het scheelt ook dat er tegenwoordig veel goedkope alternatieven zijn en je niet alleen maar gebonden bent aan de duurste speelgoedwinkels en merken. Bovendien koop ik slim in, namelijk het hele jaar door. Want reken maar dat de prijs wordt opgedreven zodra de speelgoedgidsen in de brievenbus vallen. Dat gaat vrij slinks: eerst wordt een product duurder, dan komt er een ‘aanbieding’, maar in werkelijkheid betaal je alsnog de hoofdprijs. Terwijl: in de zomer taalt níémand naar die cadeaus en heb je vaak een eerlijkere prijs. Tegen de tijd dat Sinterklaas in Nederland aanmeert, heb ik dus al een groot deel van de cadeaus geregeld én betaald. Scheelt absoluut een slok op een borrel.”

Hoe kijk je verder naar je financiële situatie?

„Ik ben niet ontevreden, ik weet wat er binnenkomt en wat eruit gaat, maar het is nou ook niet zo dat ons spaargeld tegen de plinten klotst. Ik zou bijvoorbeeld best een grotere buffer willen hebben. Die 5000 euro is niet verkeerd, maar ook snel op when the shit hits the fan. In dat opzicht ben ik zeker blij met die andere potjes: dan hoef ik onze echte buffer niet aan te breken.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Naar het feestdagenpotje gaat dus 50 euro per persoon, naar de vakantie gaat 150 euro per persoon en de algemene buffer proberen we maandelijks met 150 euro per persoon aan te vullen. Dat laatste is soms lastiger, het gaat nu sneller naar het autopotje, maar zolang het minimumbedrag 5000 euro blijft, is dat niet zo erg.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, gelukkig niet.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, natuurlijk, zeker uit dat feestdagenpotje. Het is weliswaar spaargeld, maar dat betekent niet dat we er vanaf moeten blijven, juist omdat die potjes een bepaald doel dienen. Al probeer ik dus wel af te blijven van die basisbuffer: zolang er in huis niks stukgaat, kom ik er niet aan. Dat was de laatste maanden overigens wat lastiger, aangezien onze auto dus kuren vertoont.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Die auto dus. Hij hapert al een tijdje, maar de garage heeft niet kunnen achterhalen waar het probleem zit. Nou ja, volgens hen was het verholpen, maar hij rijdt nog steeds ‘schokkerig’. Maar goed, we moesten wel betalen voor de arbeid: 800 euro. Zó zonde. Volgens de garage is de auto in beginsel wel in orde, dus rijden we er zolang mogelijk wel in – het alternatief is een nieuwe occasion en dat gaat véél meer kosten. Daar sparen we dus voor met dat aparte autopotje, maar we zijn er nog lang niet. Ons huidige beestje moet het voorlopig even blijven doen, haha.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Zoals ik al zei: ik zou het fijn vinden om mijn spaargeld nog wat verder te laten groeien. En ik hoor veel over beleggen, dat lijkt me ook interessant – maar dan wil ik een nog wat stabielere basisbuffer hebben. Nu voelt het als gokken met geld dat ik eigenlijk niet kan missen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zo’n feestdagenpotje kan ik iedereen aanbevelen, dat geeft zóveel rust! Je wil je kinderen toch verwennen en nu hoef ik in elk geval niet te stressen over bepaalde cadeaus.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Meld je aan voor de Spaarrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Spaarrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

Vorige Volgende

Reacties