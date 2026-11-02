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Huiveringwekkende geluidsopname kort voor crash privéjet in Miami: ‘We storten neer…’

Een privéjet van fabrikant Learjet is gisteren neergestort in een woonwijk in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida. Er is nu een huiveringwekkende geluidsopname vanuit het toestel opgedoken.

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Vanuit een auto is ook het neerstorten zelf te zien. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Alle negen inzittenden van de privéjet kwamen bij de crash om het leven, meldden Amerikaanse autoriteiten. Het fatale ongeval veroorzaakte meerdere branden en verspreidde puin over de omgeving.

„De vliegtuigcrash van vandaag in Palm Beach County, Florida, is een afschuwelijke tragedie”, aldus minister van Transport Sean Duffy in een verklaring. In Palm Beach County ligt ook Mar-a-Lago, het resort van president Donald Trump.

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Piloot spreekt eerst van ijsvorming op de privéjet

De neergestorte privéjet was vertrokken uit de Texaanse stad Austin en was onderweg naar de Bahama’s.

Kort na de crash dook een geluidsopname op. De luchtverkeersleiding in Miami legde de laatste momenten van de vlucht vast. Aanvankelijk meldde de piloot ijsvorming en matige turbulentie. Minder dan een minuut later volgde een noodoproep. Het toestel daalde met enorme snelheid. De piloot riep vervolgens „we dalen met 22.000 voet per minuut” en „we storten neer”.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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