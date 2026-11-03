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Meer hoogopgeleiden krijgen een WW-uitkering: hoeveel geld ontvang je dan?

Het aandeel hoogopgeleiden in de WW is volgens het UWV gestegen van 30 naar 38 procent. Ook werknemers met een hbo- of wo-diploma verliezen hun baan. Maar hoeveel inkomen houd je eigenlijk over als je werkloos wordt?

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In 2022 was 30 procent van alle mensen in de WW iemand met een afgeronde opleiding aan een hogeschool of universiteit. Dit jaar groeide dat aantal naar 38 procent.

UWV: aandeel hoogopgeleiden in WW stijgt van 30 naar 38 procent

Deels heeft dat een logische oorzaak: er zijn simpelweg steeds meer Nederlanders die hoger opgeleid zijn. Maar bij bepaalde beroepsgroepen zorgt AI mogelijk voor meer werkloosheid. Zo ziet het UWV een stijging van het aantal hoogopgeleide marketingmedewerkers in de WW.

Daarnaast wijst het UWV op het effect van reorganisaties in sectoren waar veel IT’ers werken, zoals banken. De afgelopen jaren meldden banken duizenden banen te schrappen, waarbij ze verwachtten dat AI bepaalde taken kan overnemen.

Wat is de wekeneis bij een WW-uitkering? Het is in Nederland niet zo geregeld dat je een week werkt, je baan kwijtraakt en dan minimaal drie maanden een WW-uitkering krijgt. De wekeneis van het UWV luidt zo: in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, moet je in minstens 26 weken hebben gewerkt. Hoeveel uur per week dat was, maakt niet uit. Er gelden wel aanvullende voorwaarden: je moet minstens vijf arbeidsuren per week verliezen, of bij een werkweek van minder dan tien uur minstens de helft van je uren. Daarnaast is een voorwaarde dat je beschikbaar bent voor betaald werk.

WW-uitkering in 2026: 75 procent van je loon, daarna 70 procent

Er is niet één specifiek bedrag dat mensen in de WW ontvangen; dat ligt namelijk aan wat je verdiende in het jaar voor je werkloos werd. Het UWV berekent je dagloon op basis van je sv-loon (loon sociale verzekeringen); het loon waarover je belastingen en premies hebt betaald. De instantie deelt dan het loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin je loon kreeg. Dat dagloon gaat dan maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen in een maand) om tot een maandloon te komen.

De eerste 2 maanden is de bruto WW-uitkering 75 procent van het WW-maandloon, daarna daalt het naar 70 procent. Heb je inkomsten naast je uitkering? Dan verrekent het UWV die.

Iemand die in 2026 een modaal salaris verdient (48.000 euro bruto per jaar volgens het CPB) en vanaf 1 oktober 2026 werkloos is, krijgt de eerste twee maanden 3000 euro bruto WW-uitkering, daarna 2800 euro. Je krijgt een WW-uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. Via de website van het UWV kun je het bedrag uitrekenen voor jouw situatie.

Er geldt ook een maximum: als je dagloon hoger is dan 309,91 euro, berekent het UWV de hoogte van de uitkering met dat bedrag.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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