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Provincies mogen alternatief stikstofplan maken rond natuur

Provincies krijgen meer ruimte om het stikstofbeleid rondom gevoelige natuur in te vullen. Dat maakt het kabinet dinsdagmiddag bekend, zeggen ingewijden tegen het ANP. Dat kan betekenen dat de zones waar de beperkingen gelden kleiner worden, maar het beleid wel strenger wordt. De stikstofdoelen moeten namelijk nog steeds gehaald worden.

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Afgelopen zomer kondigde landbouwminister Jaimi van Essen (D66) aan dat in een zone van 500 meter rondom stikstofgevoelige natuur strengere regels gaan gelden. Rond vijftien gebieden, vooral in Brabant en Drenthe, zou die zone zelfs 1000 meter breed worden. Boeren in die zones moeten zich aan strengere regels over stikstofuitstoot houden dan hun collega’s daarbuiten.

Nu wil Van Essen provincies meer mogelijkheden geven voor maatwerk. Provincies kunnen bijvoorbeeld besluiten de zone te vergroten. Dan krijgen meer boeren te maken met strengere regels, maar zijn die regels wel soepeler dan met een smallere zone. Dit kan ook andersom, als bijvoorbeeld een provincie besluit om alle boeren in de buurt van natuur te laten stoppen, illustreert een ingewijde.

Gesprekken

Boerenorganisaties LTO en NAJK spraken de afgelopen weken intensief met het kabinet over de verdere uitwerking van de stikstofplannen. Zij pleitten onder andere voor meer flexibiliteit in de zones en meer ondersteuning van de overheid als boeren hun bedrijf willen verduurzamen. Ook waren ze erg kritisch op de norm voor een maximaal aantal koeien per hectare gras.

Het kabinet heeft die gesprekken met boerenclubs steevast benoemd als mogelijkheid om de stikstofplannen te „verbeteren”, niet om het beleid naar de hand van de boeren te zetten. Die boodschap was ook gericht aan grootste oppositiepartij PRO. Die partij heeft steun voor de originele plannen uitgesproken, mits ze niet afgezwakt worden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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