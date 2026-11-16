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Belgische premier krijgt extra week voor akkoord over begroting

Belgian Prime Minister Bart De Wever reacts ahead of a diplomatic meeting with the Vietnamese president in Brussels, on October 23, 2026. The President of Vietnam and his wife visit Belgium from 21 to 24 October. Philip REYNAERS / POOL / AFP
ANP / AFP / Philip Reynaers

De Belgische premier Bart De Wever gaat op verzoek van koning Filip door met onderhandelen over de begroting. Dat heeft het Koninklijk Huis bekendgemaakt na een nieuw bezoek van de premier aan koning Filip.

De koning heeft De Wever gevraagd „om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen en zo een schadelijke politieke en budgettaire crisis voor het land te vermijden”.

De Wever heeft aan de koning laten weten dat de begrotingsonderhandelingen moeizaam gaan. De premier heeft benadrukt dat er nog steeds bereidheid is om samen naar oplossingen te zoeken, aldus het Koninklijk Huis in een verklaring.

Akkoord

Over een week moet de premier opnieuw naar de koning om hem over de vorderingen te rapporteren.

Vier van de vijf coalitiepartijen zijn het zondagavond eens geworden over een raamwerk voor een aangepast begrotingsvoorstel. Over de details ervan zou nog verder moeten worden gesproken. De vijfde partij, Vooruit, kon zich niet in de nieuwe kaders vinden, zo werd zondagavond duidelijk.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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