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Onderzoek onder 33.000 mensen: wandeling van 15 minuten of langer lijkt gezonder dan korte ommetjes

Even een blokje om tijdens de lunchpauze of een korte wandeling naar de supermarkt. Hoe gezond zo’n ommetje ook is: wie al die kilometers bundelt tot één langere wandeling, behaalt daaruit veel meer resultaten. Dat blijkt uit onderzoek.

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Mensen die aan één stuk door langere wandelingen maken van minstens vijftien minuten, hebben minder risico op gezondheidsproblemen dan mensen die telkens een korte wandeling maken van vijf of tien minuten.

Onderzoek onder 33.000 mensen vergelijkt korte en lange wandelingen

Dat blijkt uit een grootschalige studie onder meer dan 33.000 deelnemers in het Verenigd Koninkrijk. De deelnemers hadden allemaal geen heel actieve leefstijl en zetten gemiddeld niet meer dan 8000 stappen per dag.

Tijdens het onderzoek werden ze verdeeld in vier groepen: een groep die wandelingen maakte van vijf minuten of korter, een groep die telkens tussen de vijf en tien minuten wandelde, een groep die wandelingen maakte tussen de tien en vijftien minuten en een groep die telkens vijftien minuten of langer wandelde.

Wat gebeurt er als je langer dan 15 minuten wandelt?

Na 9,5 jaar analyseerden de onderzoekers de resultaten. Wat blijkt? De kans op overlijden nam af naarmate de lengte van de wandelingen toenam. Hetzelfde gold voor het risico op hart- en vaatziekten. Hoe langer je wandeling, hoe beter die dus is voor je gezondheid.

Uit het onderzoek bleek bovendien dat de gezondheidsvoordelen van lange wandelingen het grootst waren bij deelnemers die doorgaans heel inactief zijn. Je weet dus wat je te doen staat als je veel achter je bureau of op de bank zit. Ook het tempo is bepalend.

Waarom 15 tot 20 minuten wandelen verschil kan maken

In de podcast het Spreekuur van Quest legden neuropsycholoog Erik Scherder en cardioloog Leonard Hofsta eerder uit waarom lange wandelingen zulke positieve impact hebben op de gezondheid. Tijdens het bewegen komt nictric oxide vrij, een lichaamseigen stof die de bloedvaten verwijdt, de zuurstoftoevoer verbetert en een beschermende functie heeft voor het hart en de hersenen.

Ons lichaam heeft even tijd nodig voordat die processen goed op gang komen. Wandelingen van onder de vijftien minuten zijn vaak te kort om die positieve effecten te ervaren. Maak je een wandeling van twintig minuten, dan ervaar je die voordelen waarschijnlijk wel. Je metabolisme komt op gang, je hersenen worden gestimuleerd en de conditie van je hart- en bloedvaten verbetert.

Zo maak je van een kort ommetje een wandeling van 20 minuten

Genoeg reden dus om voortaan niet alleen een blokje om te lopen, maar ook de rest van de omgeving te verkennen. Wil je dat aantrekkelijker maken? Neem dan een wandelmaatje mee, zoals een familielid of vriend(in). Of luister onderweg naar muziek of een meeslepende podcast. Dan vliegen die twintig minuten voorbij.

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Geschreven door Ruth Smeets Ruth Smeets is freelance journalist met een voorliefde voor verhalen over gezond eten en mentale gezondheid. Ze schrijft onder meer over over voedingstrends en het ontwikkelen van een positieve relatie met eten.

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