Deel dit artikel: Share App Mail Pin

400.000 Nederlanders hebben ongemerkt diabetes type 2: deze 3 verhalen laten zien wie risico loopt

In Nederland heeft ruim de helft van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht; sommige van hen vallen onder de categorie ‘ernstig overgewicht’. Daarnaast lopen er 400.000 Nederlanders rond met diabetes type 2, zonder te weten dat ze die ziekte hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Cohorten Consortium, uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Ook lopen 1,4 miljoen Nederlanders extra risico op diabetes type 2: zij hebben prediabetes.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”. Daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Deze 6 factoren spelen een rol bij diabetes type 2

Diabetes type 2 ontstaat door meerdere factoren, in samenhang met elkaar. Leeftijd, leefstijl, gewicht, erfelijkheid, stress en omgeving tellen allemaal mee. Wel kan de combinatie verschillen per persoon, waardoor je niet door uiterlijke kenmerken alleen kunt zeggen of iemand diabetes type 2 heeft of niet.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat niet weet dat ze diabetes type 2 hebben met 33 procent gestegen. Dat is een probleem, omdat diabetes ernstige complicaties met zich mee kan brengen. Denk aan nierschade, hart- en vaatziekten, zenuwschade en oogproblemen. Vaak wordt de ziekte pas ontdekt als er al gezondheidsschade is ontstaan.

Bianca (49) had geen overgewicht of klachten, maar bleek toch diabetes type 2 te hebben

Om mensen bewuster te maken van het gevaar van diabetes type 2 en het belang van het ontdekken van de ziekte, heeft het Diabetes Fonds mensen met de ziekte gesproken. Hun verhalen tonen dat diabetes type 2 niet alleen opduikt bij een ‘standaardpatiënt’.

Neem Bianca (49): zij had geen overgewicht, geen klachten en leidt een actief leven. Toch werd diabetes type 2 bij haar ontdekt, per toeval, toen ze haar scheenbeen brak. Bianca wandelde veel, ervoer geen bekende diabetes-signalen, maar ervoer wel regelmatig stress door haar werk in een atelier. Haar verhaal laat zien dat diabetes type 2 zich niet slechts voordoet bij een stereotype.

De 70-jarige Ad merkte wel een aantal symptomen die bij diabetes type 2 pasten: hij had veel dorst, plaste vaak en viel af, maar koppelde dat niet aan de ziekte. Na zijn diagnose ging hij naar een diëtiste en wist hij, met aanpassingen in zijn voeding, van zijn medicatie af te komen. Zijn verhaal laat zien dat vroege herkenning van signalen en tijdig ingrijpen verschil kan maken.

Arthur (58) werd al op zijn 36ste gediagnosticeerd met diabetes type 2. Erfelijkheid en leefstijl speelden bij hem de grootste rol. Twee jaar na zijn diagnose kreeg hij een licht hartinfarct, veroorzaakt door dichtgeslibde aderen die zich al jaren daarvoor hadden ontwikkeld. Zijn bloedsuikerwaarden zijn moeilijk in balans te houden, wat de ziekte voor hem zwaar maakt. Arthur benadrukt dat diabetes type 2 vaak wordt onderschat; ook kan de impact op jonge leeftijd al groot zijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

Reacties