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Meisje (15) verdacht van moord op ouders 90 dagen langer vast

Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders (53) zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald, op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen, meldt het Openbaar Ministerie. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren.

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Het meisje werd op 18 juni aangehouden, nadat haar ouders dood waren aangetroffen in het huis aan de Meerhoven.

Het OM meldt dat het veel vragen heeft gehad over „het fenomeen ‘The Com’” en of deze Com-groepen een rol hebben gespeeld in de zaak. Dat is na onderzoek niet gebleken, aldus justitie. Com-groepen zijn onlinenetwerken waarin vaak kwetsbare jongeren worden aangezet tot bijvoorbeeld geweld of zelfverminking.

Geen betrokkenen

Het onderzoek tot dusver heeft ook uitgewezen dat er geen anderen bij het dodelijke misdrijf een rol hebben gespeeld, aldus het OM.

Omdat de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met het verstrekken van informatie. De volgende voorbereidende zitting is in december. De zaak wordt naar verwachting in de eerste helft van 2027 inhoudelijk behandeld. Ook dat zal achter gesloten deuren gebeuren. De uitspraak is wel openbaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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