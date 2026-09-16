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De Beleggingsrekening van Carola (55): ‘Ik wil blijven inleggen tot ik met pensioen ga’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Carola (55), die wil blijven inleggen tot ze met pensioen gaat.

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Naam: Carola (55)

Beroep: accountmanager

Netto-inkomen: ongeveer 3200 euro

Maandelijkse inleg: 300 euro

Rendement tot dusver: „Vanaf de start in 2023 heb ik nu 41 procent rendement. Best veel eigenlijk.”

De Beleggingsrekening van Carola

Waarom ben je gaan beleggen?

„Omdat sparen niks meer opleverde, en eigenlijk is dat nog steeds zo. Inmiddels beleg ik zo’n drie jaar. Wel redelijk veilig, ik spreid mijn kansen, al is er natuurlijk altijd een risico.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

„Nu 300 euro per maand, maar in het begin heb ik drie keer 5000 euro ingelegd in verschillende potjes, allemaal passieve beleggingsfondsen. Ik beleg alles trouwens via Meesman.”

Wat voor soort aandelen heb je?

„Van de totale pot zit ik voor 50 procent in Aandelen wereldwijd en 10 procent in Aandelen verantwoorde toekomst – dat is beleggen met wat meer risico, maar ook een hoger rendement. Aan de ‘veilige’ kant heb ik 25 procent wereldwijd en 15 procent rentefonds.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

„Ik heb ingelegd met spaargeld dat ik al had én kon missen. Nu leg ik iedere maand een relatief klein bedrag in om mijn geld verder te laten groeien. En om eerlijk te zijn? Ik denk dat ik maar eens per zes maanden mijn beleggingsstatus bekijk. Natuurlijk is het spannend – ik heb het ook weleens wat zien stagneren – maar de kunst is om het te zien als iets voor op de langere termijn. Over het algemeen groeit het gestaag en heb ik een leuk rendement.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

„Nou, daar denk ik liever niet over na, want dan zou ik wel erg balen – het is toch veel geld.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

„Het fluctueert best wel. In 2024 had ik bijvoorbeeld een rendement van 17 procent, in 2025 was dat maar 5,43 procent. 2026 gaat weer wat beter en staat tot nu toe op 9 procent. In totaal zit ik op iets meer dan 2000 euro winst. Ik vind daar niet zoveel van en kijk dus maar af en toe – zolang ik niet ónder mijn inleg kom, maak ik me geen zorgen.”

Heb je een bepaald doel?

„Ik wil blijven inleggen tot ik met pensioen ga en daarna maandelijks een bedrag gebruiken om mijn pensioen aan te vullen. Met zo’n fonds is het niet aannemelijk dat je ineens een extra groot winstbedrag erbij krijgt; het gaat meer gestaag.”

Wat is jouw tip aan anderen?

„Beleggen kan al vanaf kleine bedragen, dus kijk vooral wat voor jou haalbaar is om in te leggen als ‘startkapitaal’. Als dat kan natuurlijk, want je kunt ook beleggen zónder, soms al vanaf 50 euro per maand. Vooral als je jong begint, kun je best veel opbouwen. Zo is mijn achttienjarige zoon nu ook al begonnen, in de hoop dat hij over een paar jaar een huis kan kopen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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