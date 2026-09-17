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Beau van Erven Dorens en Renze Klamer weer oog in oog op televisie na vermeende ruzie

Nadat Beau van Erven Dorens (55) eerder publiekelijk naar Renze Klamer (37) uithaalde, zaten de twee gisteravond tegenover elkaar in de talkshow RENZE. Renze besloot hun vermeende ruzie niet uit de weg te gaan en vroeg Beau er rechtstreeks naar.

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Er ontstond eerder wrijving tussen de twee, nadat RTL in het najaar van 2025 als opvolger van de losse talkshows van Renze, Beau en Humberto een nieuwe talkshow lanceerde. Het was de bedoeling dat de drie het programma afwisselend zouden presenteren, maar de kijkcijfers vielen vanaf het begin tegen en ook het format kreeg de nodige kritiek.

Beau van Erven Dorens en Renze Klamer bespreken ruzie

Renze besloot al na enkele maanden te stoppen met het programma, tot grote frustratie van zijn medepresentatoren. In een Instagrampost schreef hij na zijn vertrek dat hij blij was dat hij weer programma’s kon maken ‘waar hij volledig achter stond’, een zin die Beau opvatte als een sneer naar RTL Tonight – en daarmee ook naar hem en de collega’s die wél doorgingen met het programma.

Hierna ontvolgde Beau Renze op Instagram en liet hij zich ook publiekelijk uit over de hele situatie. Gisteravond zaten ze voor het eerst sinds lange tijd weer oog in oog met elkaar. „We hebben elkaar lang niet gezien”, begon Renze. Hij gaf aan dat hij nog steeds regelmatig gevraagd wordt naar de vermeende ruzie. „Dat moet nu wel klaar zijn, vind je niet?”

‘Boosheid is weg, toch?’

Beau liet daarop weten dat hij wat minder moeite had met de aanhoudende vragen. „Mensen zijn het allang weer vergeten. Het is echt een half jaar geleden.” Desondanks liet hij weten de hele situatie vervelend te hebben gevonden. „Na vijf dagen dacht ik wel: kom op, nou ben ik er wel klaar mee. Maar dat gaat dus door”, vertelde Beau.

Beau wilde wel graag weten hoe het met Renze ging, nu hij met zijn talkshow ‘alle druk op zijn schouders heeft’. Renze haalde daarbij opnieuw de kwestie aan die nog altijd tussen hen leek te hangen. „De boosheid is weg, toch?” Waarop Beau antwoordde: „Ja, en bij jou?” Renze gaf aan dat hij eigenlijk nooit boos is geweest, maar wel boosheid vanuit Beau voelde.

‘Spits van voetbalteam’

Beau probeerde vervolgens uit te leggen waar zijn frustraties destijds vandaan kwamen. „Ik snap ook wel hoe het allemaal werkt. Je bent als presentator toch een beetje de spits van een voetbalteam. Als iemand anders wordt opgesteld, jij op de bank zit en moet toekijken hoe de ander goals mag maken, dan is dat gewoon niet leuk.”

Renze begreep die gevoelens en gaf aan dat hij zelf ook weleens in een situatie heeft gezeten waarbij hij als presentator ‘uit de spits gehaald was’. „Dat vond ik echt niet leuk”, blikte hij terug. Hierna leek de lucht tussen de twee geklaard.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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