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Na Prinsjesdag gaat deze groep werkenden erop achteruit, maar fulltimers krijgen juist meer op hun loonstrook

Minister Eelco Heinen van Financiën maakte gisteren officieel bekend hoe het kabinet in 2027 van plan is de begroting te verdelen. Op basis van die plannen is uitgerekend dat mensen die in deeltijd werken, er in hun nettosalaris op achteruit dreigen te gaan.

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Dat meldt salaris- en hr-platform Youforce op basis van eigen berekeningen. Eerder vertelde Metro je al welke plannen van het kabinet invloed hebben op jouw portemonnee.

Effect van Prinsjesdag op je salarisstrook

Mensen die 24 tot 32 uur per week werken voor een minimumloon (hier zie je hoeveel spaargeld je dan zou moeten hebben) houden van hun brutoloon 5,16 tot 11,83 euro per maand minder over.

Volgens Youforce-topman Stefan Op de Woerd komt dat doordat de korting die je krijgt op je loonheffing verandert. Een deel van de loonheffingskorting, de arbeidskorting, valt relatief laag uit voor de lagere inkomens. De grens voor dat lage percentage is iets opgeschoven.

Fulltimers gaan er tot 17,17 euro op vooruit

Voor mensen die fulltime werken voor een minimumloon (40 uur per week) is er goed nieuws. Zij gaan er netto juist 17,17 euro per maand op vooruit. Veel werknemers met bovenmodale inkomens houden netto minder over dan voorheen. Hogere inkomens bouwen namelijk minder arbeidskorting op, maar de loonheffing gaat in de eerste en tweede belastingschijf wel omhoog.

Slag om de arm

Wel moeten we een kanttekening plaatsen bij deze berekeningen: de minimumlonen gaan vaak per 1 januari (en 1 juli) omhoog, en stijgen dan mee met de inflatie. Die verhoging is niet meegenomen in de berekening door Youforce, omdat die nog niet bekend is. Het uiteindelijke verschil kan dus anders uitvallen.

Op de Woerd wijst er ook op dat er nog veel kan veranderen aan de plannen, omdat de regeringscoalitie van D66, CDA en VVD geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Voor voldoende steun zijn waarschijnlijk concessies aan de oppositie nodig. „Waarschijnlijk kunnen we pas na de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de begrotingen bepalen wat de werkelijke impact op het loon wordt”, zegt hij.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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