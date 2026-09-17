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Ouders en kinderen worden gewaarschuwd voor Cat in the Hat-trend: ‘Beelden zijn nep’

Van bijzondere recepten tot ‘viral’ skincareproducten: TikTok is een bron van eindeloze trends. Toch is de laatste TikToktrend een stuk minder gezellig: er gaan namelijk ‘angstaanjagende’ video’s rond van een bekend kinderboekpersonage die kinderen de stuipen op het lijf jaagt.

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De politie in Almere waarschuwt ouders en jongeren dan ook voor deze nieuwe trend. Volgens de politie lijken de beelden dusdanig echt dat ze voor onrust kunnen zorgen.

Cat in the Hat-video’s

Het gaat om video’s waarin een kat met een hoed te zien is, die ’s nachts opduikt bij huizen, scholen of op straat. In sommige video’s bedreigt de kat ook mensen en worden er specifieke steden, scholen of personen genoemd. De beelden lijken echt, omdat ze vrij amateuristisch gefilmd lijken te zijn. Ze zijn vaak korrelig en schokkerig, alsof ze zijn opgenomen met een deurbelcamera of een beveiligingscamera.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd er in augustus al gewaarschuwd voor de video’s, maar de beelden zijn inmiddels ook in de Verenigde Staten, Canada en Nederland terechtgekomen. Hoewel sommige video’s met AI gemaakt lijken te zijn, zijn er soms ook mensen in een katkostuum te zien, zo schrijft The Guardian. De kat heeft veel weg van een personage uit de film The Cat in the Hat uit 2003, waarin acteur Mike Myers de hoofdrol speelt.

Onrust of angst

Omdat de beelden inmiddels veelvuldig op social media gedeeld worden, waarschuwt digitaal wijkagent Niels Horn voor de mogelijke gevolgen. „De beelden zijn nep, maar kunnen voor kinderen en jongeren heel echt lijken. Wat begint als een grap, kan door delen, reacties en herkenbare locaties snel leiden tot onrust of angst”, aldus Horn.

Hij vraagt mensen dan ook om de beelden vooral niet verder te verspreiden. „Zie je een concrete bedreiging of wordt een kind, school of locatie genoemd? Deel het dan niet verder, maak eventueel een screenshot en meld het bij de juiste instantie.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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