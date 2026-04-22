Onderzoek: link tussen hartziekten en slechte mondgezondheid als kind

‘Poetsen, poetsen, poetsen’: het is iets wat veel ouders dagelijks tegen hun kinderen zeggen. Maar misschien gebeurt het nog niet vaak genoeg. Want tandenpoetsen draait niet alleen om een schoon gebit of een frisse adem; het heeft ook invloed op je algehele gezondheid. Steeds meer wetenschappers benadrukken dat juist de mondgezondheid in je kindertijd een grotere rol speelt dan lang werd gedacht. Volgens hen verdient dit onderwerp dan ook veel meer aandacht, zowel thuis als in de zorg.

Dat het belangrijk is om twee keer per dag je tanden te poetsen, weten we allemaal. Maar nieuwe inzichten laten zien dat de gevolgen van goede, of juist slechte mondverzorging veel verder gaan. Een recente Deense studie legt namelijk een opvallend verband bloot tussen mondproblemen op jonge leeftijd en het risico op hart- en vaatziekten later in het leven.

Tandenpoetsen gelinkt aan gezondheid

„Het is al langer bekend dat mondgezondheid kan samenhangen met de algemene gezondheid, maar wat deze studie bijzonder maakt, is dat er is gekeken naar gegevens van cariës (gaatjes) en tandvleesontstekingen uit de kindertijd. Wat de onderzoekers zien, is dat zowel gaatjes als ontstoken tandvlees op jonge leeftijd geassocieerd zijn met hart- en vaatziekten later in het leven”, zegt hoogleraar orale microbiële ecologie Egija Zaura tegen NTR Wetenschap.

De wetenschappers onderzochten gegevens van meer dan een half miljoen mensen en vergeleken hun mondproblemen als kind met hun gezondheid als volwassene. Daaruit kwam naar voren dat mensen die als kind mondproblemen hadden, later vaker te maken kregen met hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of hartaanval.

🪥 Gaan kinderen wel genoeg naar de tandarts? Veel kinderen komen pas na hun 4e voor het eerst bij de tandarts. Van de peuters tussen de 2 en 3 jaar is zelfs 1 op de 3 niet periodiek gecontroleerd in 2024. Van alle kinderen tot en met 17 jaar ging gemiddeld 15 procent niet naar de tandarts, schreef Metro al eerder. „Ouders weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt er ook geen eigen risico voor”, zegt Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer. „Als meer ouders dat zouden weten, wordt de groep kinderen die wél naar de tandarts gaat hopelijk groter.” Knopperts benadrukt: „Dat gaatjes in het melkgebit van kinderen niet schadelijk zijn, is een groot misverstand. Als die namelijk niet worden behandeld, kan dat ontstekingen veroorzaken. Ook kan er schade ontstaan aan de blijvende tanden die daaronder groeien.”



Problemen rond mondgezondheid

Een slechte mondgezondheid kan sowieso tot verschillende problemen leiden. „Een van de bekendste aandoeningen is parodontitis, een tandvleesziekte die vaak rond het dertigste levensjaar begint en sterk samenhangt met allerlei aandoeningen”, benadrukt de hoogleraar.

Voor Nederlandse kinderen is dit ook relevant. Volgens recente cijfers heeft ongeveer 25 procent van de 5-jarigen gaatjes gehad, bij 11-jarigen is dat 40 procent en bij 17-jarigen zelfs 67 procent. Mondgezondheid krijgt volgens Zaura dan ook vaak te weinig aandacht, terwijl dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is.

Hoewel nog niet alle oorzaken zijn verklaard, wijst het er wel op dat een goede mondgezondheid op jonge leeftijd een grote rol kan spelen voor de gezondheid later. Dat maakt het een belangrijke aanleiding voor vervolgonderzoek én een duidelijke reden om extra aandacht te besteden aan goed tandenpoetsen bij kinderen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:





