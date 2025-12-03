Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlandse kinderen gaan niet naar de tandarts

Tandzorg en mondhygiëne is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd aan te leren, zal vrijwel elke tandarts je vertellen. Toch blijkt dat een deel van de Nederlandse kinderen, een vijfde, níet naar de tandarts gaat. Daar kwam Independer achter na een analyse van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat die kinderen niet naar de tandarts gaan, komt omdat hun ouders bang zijn dat ze de rekening niet kunnen betalen. 15 procent miste vorig jaar de periodieke controle. Dat die angst bestaat, is opvallend, omdat (veel) tandzorg voor kinderen gratis is. Metro schreef onlangs wel over tandartsen die zich ook zorgen maken om de bekostiging van tandzorg voor minderjarigen.

Nederlandse kinderen niet naar de tandarts

„Ouders weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt er ook geen eigen risico voor”, zegt Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer. „Als meer ouders dat zouden weten, wordt de groep kinderen die wél naar de tandarts gaat hopelijk groter.”

Veel kinderen komen pas na hun 4e voor het eerst bij de tandarts. Van de peuters tussen de 2 en 3 jaar is zelfs 1 op de 3 niet periodiek gecontroleerd in 2024. Van alle kinderen tot en met 17 jaar ging gemiddeld 15 procent niet naar de tandarts.

„Dat gaatjes in het melkgebit van kinderen niet schadelijk zijn, is een groot misverstand. Als die namelijk niet worden behandeld, kan dat ontstekingen veroorzaken. Ook kan er schade ontstaan aan de blijvende tanden die daaronder groeien. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook duurder om later te herstellen. Bovendien leren kinderen op jonge leeftijd hoe ze goed voor hun gebit en gezondheid moeten zorgen. Als die gewoonte ontbreekt, is de kans groot dat ze hier ook als volwassene minder aandacht voor hebben”, zegt Knopperts.

Tandartsrekening

Metro schreef al vaker over volwassenen en jongeren die de tandarts mijden uit angst voor de rekening. Het onderzoek van Independer bevestigt dat dat gebeurt: ruim een op de drie Nederlanders slaat weleens een doktersbezoek over, uit angst voor de rekening, en ook in de mondzorg gebeurt dat. Nederlanders slaan de tandarts zelfs het vaakst over, volgens het CBS. Vooral mensen in huishoudens die het minder breed hebben, laten hun gebit niet checken.

Ook sluiten minder mensen een aanvullende tandartsverzekering af, ziet Independer. Zo’n 30 procent van de overstappers koos afgelopen jaar voor een tandverzekering, terwijl in 2019 nog 45 procent dat deed. Ruim de helft van de mensen die vroeger wel een tandverzekering hadden maar inmiddels niet meer, zegt dat de hoge kosten daarvoor de belangrijkste reden zijn.

Veel gemeenten, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties zetten zich in om een bezoek aan de tandarts toegankelijker te maken voor mensen met een kleine beurs. Knopperts: „Als je voldoet aan bepaalde inkomenseisen kun je mondzorg soms vergoed krijgen. Bijvoorbeeld via een bijzondere uitkering, een collectieve zorgverzekering voor minima of via initiatieven zoals de Landelijke Tandartsdag. Vraag bij je gemeente of verzekeraar na welke regelingen er zijn voor lage inkomens.”

