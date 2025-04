Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders poetsen hun tanden niet dagelijks

Het maakt vast deel uit van je dagelijkse routine: tandenpoetsen. Althans, ‘vast’: een deel van de Nederlanders poetst hun tanden niet dagelijks, maar minder vaak dan dat. En dat terwijl tandartsen adviseren je tanden ‘s ochtends én ‘s avonds te poetsen en ook dagelijks te stoken.

Onlangs schreef Metro nog over tandartsen die de noodklok luidden als het om tandgezondheid bij kinderen gaat. Uit onderzoek van Haleon en het Ivoren Kruis blijkt dat één op de vijf Nederlanders hun tanden minder dan dagelijks poetst.

Naast dat 17 procent de tanden niet dagelijks poetst, volgt 54 procent de richtlijn van minimaal twee minuten per dag poetsen, twee keer per dag, niet op. Die mensen poetsen dus maximaal een keer per dag, of minder dan twee minuten. Wel vindt 79 procent van de bevolking mondzorg belangrijk voor een goede mondgezondheid.

54 procent van de mondzorgprofessionals geeft tijdens controlebezoeken altijd preventief mondzorgadvies aan hun patiënten. Dat gaat bijvoorbeeld over poetsen, stoken of het gebruik van mondwater.

Volgens mondzorgprofessionals hangt de gezondheid van je tanden niet alleen af van je poets- en stookgedrag, maar ook van je leefstijl. Voeding wordt bijvoorbeeld als grote factor gezien als het gaat om (on)gezonde tanden. Roken en alcohol heeft daar ook effect op. Onlangs bleek ook dat een goede mondgezondheid dementie mogelijk op afstand kan houden.

Em. Prof. Albert Feilzer, voorzitter van het Ivoren Kruis, licht toe: „Bevordering van de mondgezondheid staat centraal bij mondzorgprofessionals. Hier valt nog winst te behalen. Tanden zijn eigenlijk ziek van zichzelf en moeten goed onderhouden worden door routines zoals tweemaal per dag twee minuten poetsen en regelmatige tandartsbezoeken afgestemd op de behoeften van de patiënt. De ondersteuning van mondzorgprofessionals via voorlichting speelt een belangrijke rol.”

Weinig mensen aanvullend verzekerd voor tandzorg

Voor veel mensen is een bezoek aan de tandarts (te) duur. Alleen voor kinderen worden behandelingen (tot een maximaal aantal minuten) vergoed, vanaf 18 jaar wordt tandzorg alleen vergoed met een aanvullende verzekering. Toch heeft slechts 58 procent van de bevolking een aanvullende tandartsverzekering. Zeven op de tien Nederlanders zouden vaker een tandarts of mondhygiënist willen bezoeken, maar vinden het te duur.

Naast geld, zijn angst voor pijn en een gebrek aan tijd andere belangrijke redenen om een tandartsbezoek over te slaan. Jongeren geven opvallend weinig prioriteit aan hun gebit. Met de preventieve mondzorg onder 18- tot 24-jarigen is het slechter gesteld dan bij mensen boven de 25. Een of de vijf maakt bijvoorbeeld geen tijd om naar de tandarts te gaan, de helft vermijdt de tandarts omdat ze ‘toch geen problemen hebben met hun gebit’.

Marco Dorigo, Managing Director bij Haleon Benelux licht toe: „Als het gaat om preventieve mondzorg, zijn jongere mensen moeilijker te bereiken. Zij hebben andere houdingen en gedrag ten aanzien van het belang van preventieve mondzorg. Omdat ze jonger zijn, voelen ze vaak niet de urgentie om actie te ondernemen voor hun gezondheid.”

