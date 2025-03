Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trimbos-Instituut slaat alarm: ‘Jongeren onderschatten gevaren van vapen’

Vapen; het wordt door sommigen gezien als een betere optie dan roken. Maar daar is het Trimbos-instituut het niet per se mee eens. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40 procent van de jongeren die maandelijks vapen, niet weten óf en hoeveel nicotine er in hun vape zit

„Deze resultaten zijn zorgelijk. Bijna alle vapes bevatten nicotine en dat is zeer verslavend. Een nicotineverslaving heeft grote gevolgen voor jongeren”, uit Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut, haar zorgen.

Waarom vapen jongeren?

De resultaten komen uit de verdiepende rapportage Jongerenmonitor Tabaks- en nicotineproducten, een aanvulling op de cijfers uit 2023. Maar waarom vapen jongeren (tussen de 12 en de 25 jaar) nu? Volgens het Trimbos-Instituut geeft het grootste deel van de jongeren aan het te doen omdat ze het lekker vinden. Ook onderschat 40 procent de gevaren van een vape: ze weten niet of en hoeveel nicotine er in hun vape zit.

Dit is een heel ander beeld dan bij jongeren die maandelijks normale sigaretten roken: zij geven aan te blijven roken juist omdat er nicotine in zit.

Minder bewust van de nicotine

Dat jongeren minder bewust lijken te zijn van de aanwezige nicotine in een vape, noemt Croes een „echt probleem”. „Want als je eenmaal verslaafd bent aan nicotine, is het heel lastig om daar weer vanaf te komen. Ook op de langere termijn is nicotine schadelijk omdat het de aanleg van verbindingen in de hersenen verstoort.”

Maar verslaafd aan vapen? Dat voelen jongeren zich niet snel: een kwart geeft in het onderzoek aan zich verslaafd te voelen aan vapen, terwijl onder de jongeren die enkel sigaretten roken, voelt de helft zich verslaafd. Een groter deel van de jongeren die elke maand roken voelt zich dus verslaafd, dan de jongeren die even vaak vapen. De meeste jongeren zijn dan ook nog niet bezig met stoppen.

Smaakjesverbod

Er is ook aan jongeren gevraagd waarom ze beginnen met roken of vapen. Sociale invloed en nieuwsgierigheid spelen daarbij een belangrijke rol, zo ziet het Trimbos-Instituut. Hierbij geeft het kennisinstituut wel een kanttekening: het onderzoek vond plaats vóórdat het smaakjesverbod werd ingevoerd, en heel veel jongeren geven aan te zijn begonnen met vapen juist vanwege de lekkere smaakjes.

„Om te voorkomen dat jongeren beginnen met vapen is het smaakjesverbod belangrijk. Helaas komen jongeren nog steeds makkelijk aan vapes met smaakjes. Nu is handhaving, waar extra geld voor is gekomen, dus van belang.”

