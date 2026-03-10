Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze kabel heeft iedereen in huis en vernielt stilletjesaan je smartphone

Magnetische USB-C-kabels kunnen een ramp zijn voor je smartphone. Slechte kwaliteit kabels brengen zelfs nog meer risico’s met zich mee.

Bijna alle gadgets, smartphones en andere elektronica maken gebruiken van een USB-C-kabel. Dat deze kabel nu geldt als hét universele koppelstuk voor al je gadgets is hartstikke handig. De aansluiting met deze kabel mag dan wel hetzelfde zijn, online vind je toch veel verschillende soorten USB-C-kabels.

Een populaire variant op deze kabel is de magnetische USB-C. Ze zijn makkelijk te koppelen en maken het mogelijk om ultrasnel op te laden. Ideaal voor je smartphone, toch? Allesbehalve. Deze kabels maken je smartphone kapot, zonder dat je het doorhebt.

Waarom je deze kabels niet wil gebruiken

Om te beginnen met een duidelijk onderscheid: met magnetische USB-C-kabels bedoelen we niet de kabels die een magnetische behuizing hebben. Deze behuizing zorgt ervoor dat je kabel niet in de war raakt. Nee, we hebben het over USB-C-kabels waarvan het koppelstuk magentisch is waardoor je deze makkelijker kunt koppelen. Plat gezegd slopen magnetische USB-C-kabels je smartphone.

Het idee van deze kabels is simpel: in plaats van constant over de oplaadkabel te struikelen en je dure smartphone , laptop of tablet van je bureau te stoten, gebruiken deze geavanceerde kabels een magnetische dongle met een speciale vergulde connector en een kabel die magnetisch vastklikt. Zodra je eraan trekt, koppelt de kabel los, waardoor je apparaat niet valt. Veel van deze kabels beschikken ook over de mogelijkheid om ultrasnel op te laden, zoals ook de kabels van Apple doen.

De vele voordelen van deze kabels is het hoge risico dat de draden met zich meebrengen niet waard. Op Reddit toonde een ongelukkige gebruiker hoe zijn smartphone naar de knoppen is door het magnetische koppelstuk. Daarom wil je dus goed oppassen met deze kabels.

Dit is hoe deze kabels je smartphone kapotmaken

USB-C-kabels gebruiken verschillende pinnetjes om te koppelen met je smartphone of andere gadget. Als deze pinnetjes goed zijn aangesloten, kan het apparaat worden opgeladen. Je mag er eigenlijk altijd vanuit gaan dat zodra de kabel goed in je device zit, er goed wordt opgeladen. Bij magnetische USB-C-kabels, kan dit soms fout gaan.

Dit komt doordat USB-C-kabels een (omkeerbare) pinindeling gebruiken om een ​​verbinding tot stand te brengen tussen je apparaat en een oplader of een ander apparaat. Magnetische adapters hebben ook meerdere pinnen voor stroom, aarde en data. Als de pinnen die niet met elkaar in contact mogen komen, zelfs maar een fractie van een seconde, verbinding maken, kan dit een enorme spanningspiek veroorzaken die de interne componenten van je smartphone beschadigt.

Dit kan grote gevolgen hebben. Bij USB-C-kabels van slechte kwaliteit is er zelfs brandgevaar. Bovendien hebben deze kabels niet bepaald een betrouwbaar imago. Zelfs als je niets aanraakt, kunnen ze willekeurig loskoppelen of door elektrische storingen worden beïnvloed, waardoor al je waardevolle gegevens beschadigd raken als je op dat moment bezig was met het overdragen van bestanden. Hoewel ze dus vele voordelen hebben, wil je je magnetische USB-C-kabels in ieder geval niet gebruiken om je smartphone op te laden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties