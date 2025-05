Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Longartsen luiden noodklok om vapen: zó kun je het beste stoppen

De gezondheidsrisico’s van vapen worden door veel mensen nog onderschat. Uit berichtgeving van RTL Nieuws blijkt dat vijf gebruikers de afgelopen maanden ternauwerdood aan de dood zijn ontsnapt en volgens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is dit slechts ‘het topje van de ijsberg’. Hoog tijd dus om te stoppen, maar hoe pak je dit het beste aan?

Veel voormalig rokers zijn op het vapen overgestapt omdat ze denken dat dit minder schadelijk is voor hun gezondheid. Het tegendeel is echter waar. „De tabaksindustrie heeft zorgvuldig het imago gekweekt dat vapen minder slecht zou zijn en een goed hulpmiddel om te stoppen met roken. Terwijl het door de hoge doses nicotine nog veel verslavender is”, zo legt voorzitter van de NVALT, Henk Kramer uit. De acute effecten van vapen zijn volgens hem ook ‘veel schadelijker’ dan die van gewone tabak.

Ook Trimbos-Instituut slaat alarm: ‘Jongeren onderschatten gevaren van vapen’

Schokkende risico’s van vapen

Zo zijn er in ziekenhuizen door heel Nederland al gebruikers opgenomen met klaplongen, longontstekingen, ontstekingen van de longblaasjes met littekens tot gevolg en longziekte COPD. De overheid heeft weliswaar een verbod op de verkoop van vapes in Nederland ingevoerd, maar volgens longartsen is er nog meer actie nodig.

De plannen die er momenteel liggen voor een nieuwe belastingheffing is volgens hun niet genoeg. „De schadelijke effecten gaan op die manier gewoon door”, zegt Kramer. Hij zou het liefst een totaalverbod zien, in combinatie met een strenge aanpak om illegale handel in vapes tegen te gaan.

De beste manier om te stoppen met vapen

Voor iedereen die een poging tot het stoppen met vapen wil ondernemen, is het volgens Ikstopnu.nl, de landelijke website van het Trimbos-instituut voor stoppen met vapen, belangrijk om in eerste instantie hulp te vragen bij het stoppen.

Zo kun je bij veel professionals die stoppen met roken-behandelingen geven ook een soortgelijke behandeling voor het stoppen met vapen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een stopcoach of groepstraining. Je kunt eventueel ook medicijnen bij een dergelijke behandeling krijgen. In de meeste gevallen vergoedt je zorgverzekering de begeleiding in zijn geheel en betaal je geen eigen risico.

Handige tips om te stoppen met vapen

Liever zonder begeleiding proberen te stoppen? Dan kunnen deze tips goed van pas komen:

1. Bereid je goed voor

Voordat je begint met stoppen, is het verstandig om de redenen hiervoor op een rijtje te zetten en een stopdatum te bepalen. Kies een dag uit binnen twee weken waarop je helemaal stopt met vapen en zet deze ook in je agenda. Leg je gewoontes omtrent het vapen vast, dus met wie vape je, wanneer en waar. Zo krijg je beter zicht op de momenten waarop je gewend bent te vapen en kun je alvast bedenken wat je op dit soort momenten kunt doen in plaats van het vapen.

2. Ga op zoek naar afleiding

Bij het stoppen is het belangrijk om afleiding te zoeken. Zodra je trek krijgt om te vapen, kun je je daar dan op storten. Wat het beste werkt, verschilt per persoon, maar denk aan sporten, iemand bellen, ergens op kauwen, douchen of bijvoorbeeld een stressballetje.

3. Gebruik nicotinevervangers

Wat ook kan helpen, is het gebruiken van nicotinevervangers zoals nicotinepleisters of nicotinekauwgom. Op die manier bouw je je nicotineverslaving langzaam af en heb je minder last van ontwenningsverschijnselen.

Als je nicotinevervangers gebruikt in combinatie met begeleiding, krijg je ze in de meeste gevallen vergoed door je zorgverzekering. Wil je stoppen zonder begeleiding? Dan kun je de nicotinevervangers zelf halen bij de drogist of apotheek.

Reacties