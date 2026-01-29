Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er wordt steeds vaker Ozempic voorgeschreven: zoveel Nederlanders gebruiken het afslankmiddel nu

Het aantal mensen met overgewicht blijft wereldwijd toenemen. Die ontwikkeling zorgt niet alleen voor zorgen over gezondheid, maar ook voor een opvallende verschuiving in de zorg. Medicijnen als Ozempic, oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van diabetes, worden steeds vaker voorgeschreven om gewicht te verliezen en winnen in hoog tempo aan populariteit.

Eerder schreef dokter Ted van Iersel voor Metro over de opkomst en de normalisatie van het afslankmedicijn.

Ozempic moet worden voorgeschreven

Even meenemen bij de drogist zit er niet in: Ozempic is in Nederland alleen verkrijgbaar via een doktersrecept. Toch zou één op de vier Nederlanders het middel overwegen als het vrij te koop zou zijn, schreef Metro. Dat gaat om miljoenen mensen die mogelijk naar afslankmedicatie zouden grijpen als de drempel lager lag.

Voorlopig loopt die route dus via de huisarts. En die schrijft afslankmedicatie steeds vaker voor aan mensen met obesitas. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna twee keer zo vaak als een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Eigenlijk bedoeld voor diabetes

Inmiddels gebruiken naar schatting ruim 80.000 mensen middelen als Ozempic en Wegovy om gewicht te verliezen. Deze medicijnen waren oorspronkelijk bedoeld voor mensen met diabetes, maar zijn sinds kort ook onderdeel van de reguliere zorg voor obesitas.

De groei hangt samen met een aangepaste huisartsenrichtlijn. Daarin is afslankmedicatie vorig jaar officieel opgenomen als behandeloptie voor mensen bij wie andere methoden onvoldoende effect hebben.

<strong>Hoe werkt een afslankmiddel als Ozempic?</strong> Afslankmiddelen zoals Ozempic bootsen een lichaamseigen hormoon na dat vrijkomt na het eten. Dat hormoon zorgt ervoor dat je hersenen een verzadigd gevoel krijgen. Bij mensen met obesitas werkt dat signaal vaak minder goed. Door dit hormoon na te bootsen, neemt het hongergevoel af en heb je sneller het gevoel dat je vol zit. Ook bootst de medicatie de hormonen die voor een vol gevoel zorgen na, waardoor je minder snel weer trek krijgt. Daarnaast vermindert het voor veel gebruikers de constante eetdrang, ook wel ‘food noise’ genoemd. Het middel helpt daardoor om minder te eten en gezondere keuzes vol te houden, maar werkt alleen goed in combinatie met leefstijlverandering en medische begeleiding.

Eerst leefstijl, dan medicatie

De medicijnen worden niet zomaar voorgeschreven. Voor vergoeding geldt dat patiënten eerst minimaal een jaar een erkend leefstijlprogramma moeten volgen, zoals die van het RIVM. Pas als dat onvoldoende resultaat oplevert, kan medicatie worden overwogen. Ook dan gelden strikte medische criteria en is begeleiding door een arts verplicht.

Langzaam opbouwen en goede begeleiding zijn belangrijk. Bij verkeerd gebruik of een te snelle dosering kunnen bijwerkingen ontstaan zoals misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Daarom benadrukken artsen dat het middel online bestellen zonder medische controle risico’s met zich meebrengt.

Ozempic is geen snelle oplossing

De medicijnen worden soms gezien als een makkelijke oplossing, maar zo werkt het niet. Ze ondersteunen bij afvallen, maar vervangen gezonde voeding en beweging niet. Voor veel mensen met obesitas betekent dit dat het gebruik langdurig nodig is.

Stoppen leidt in veel gevallen tot gewichtstoename.

Zorg die sneller zijn weg vindt

De afslankmedicatie werd al in 2015 goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, maar kwam pas jaren later breder beschikbaar en vergoed. Nu de middelen zijn opgenomen in richtlijnen, vinden ze sneller hun weg naar de huisartsenpraktijk.

De stijging laat zien dat obesitaszorg verandert. Afslankmedicatie is daarbij geen wondermiddel, maar wordt wel steeds vaker een vast onderdeel van een bredere aanpak.

