Een op de vier Nederlanders zou Ozempic kopen als het bij de drogist lag

Het populaire afslankmiddel Ozempic is alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Toch zou een op de vier Nederlanders het middel kopen als het bij de Etos verkrijgbaar zou zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A.

Bij de Nederlanders tussen 18 en 44 jaar heeft zelfs een op de drie belangstelling om afslankmedicijnen te kopen. Inmiddels gebruikt binnen deze leeftijdsgroep een op de vijf weleens Ozempic, blijkt uit het onderzoek. Bijna een derde is wel bereid dit soort medicatie te gebruiken, maar heeft daar geen recept voor. Inmiddels is er overigens ook een afslankmiddel in pilvorm, met een vergelijkbare werking.

Ozempic: populair bij behandeling van obesitas

Ozempic is oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van diabetes type 2, maar is in korte tijd enorm populair geworden bij mensen met obesitas, omdat het eetlustremmend werkt. Het kan dan ook ‘off label’ worden voorgeschreven. Er gaan ook steeds meer stemmen op om de vergoeding ervan in de basisverzekering op te nemen. Tot nu toe moeten veel mensen bijvoorbeeld uitwijken naar dure privéklinieken.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat een op de drie Nederlanders tussen 18 en 44 juist meer zou betalen voor afslankpillen als je die bij de drogist kunt halen. Een kwart heeft zelfs al overwogen om afslankmedicatie online te kopen of uit het buitenland te halen. Dat is illegaal en niet zonder risico’s.

Overgewicht neemt toe met de leeftijd

Volgens cijfers van het CBS neemt het aantal Nederlanders met overgewicht toe met de leeftijd. In 2024 had 34 procent van de 18- tot 34-jarigen overgewicht. In de leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar was dat 52 procent. In de groep 50- tot 64-jarigen is dat 60 procent. Pas bij 65-plussers daalt dit percentage licht, naar 57 procent.

Afslankmedicijnen vooral populair onder jongeren

We stevenen ook af op een heuse obesitasepidemie, waarbij in 2050 1 op de 2 Nederlanders te zwaar is. Vandaar ook dat farmaceutische bedrijven er alles aan doen om afslankmiddelen te ontwikkelen, zoals Ozempic of middelen die je in pilvorm kunt slikken.

Afslankmedicatie is vooral onder jongeren populair. Jongeren vinden dat afslankmedicatie voor iedereen moet worden vergoed vanuit het basispakket. Youri van der Avoird, zorgexpert bij Independer: „Jongeren ervaren vaak een sterke druk om te voldoen aan het perfecte plaatje en afslankmedicijnen lijken dan een gemakkelijke oplossing. Dat kan de populariteit onder deze groep deels verklaren.”

