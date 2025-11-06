Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mogelijk twee nieuwe afvalmedicijnen in basispakket: hier moet je aan voldoen om ervoor in aanmerking te komen

Het zou zomaar kunnen dat er binnenkort twee nieuwe afvalmedicijnen worden toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. Zorginstituut Nederland gaat namelijk beoordelen of de medicijnen Wegovy en Moujanro straks ook vergoed worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je echter wel aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Er zijn in Nederland al twee afvalmedicijnen die vanuit het basispakket worden aangeboden, namelijk Saxenda en Msymbia, maar hier komen in de toekomst dus wellicht nog twee afvalmedicijnen bij.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Alleen mensen met zeer zwaar overgewicht komen voorlopig in aanmerking voor vergoeding van Wegovy en Mounjaro door de zorgverzekering. Het gaat hierbij om mensen met een Body Mass Index vanaf 30 met ziektes die daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan chronische nierfalen, hartfalen en slaapapneu. Ook mensen met een BMI van meer dan 35 komen in aanmerking voor vergoeding. Volgens het Zorginstituut gaat het hierbij om een ‘zeer grote groep patiënten, naar schatting ruim 1 miljoen mensen’.

Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling?

Bij de beoordeling van de afvalmedicijnen kijkt het zorginstituut voorlopig ook alleen naar de effectiviteit en gezondheidswinst bij bovenstaande twee groepen patiënten, omdat voor hen het meeste bewijs beschikbaar is dat de medicijnen hun gezondheid kunnen verbeteren.

De keuze om de middelen voorlopig alleen voor deze groepen te beoordelen, kan ook op steun rekenen van zorgprofessionals, patiënten en zorgverzekeraars, die hierover hebben meegedacht. Gebruik van de middelen moet in combinatie met een leefstijlinterventie, waarbij ook aandacht is voor bijvoorbeeld stress, slaap, voeding en beweging.

Eerder negatieve beoordeling

Opvallend genoeg adviseerde het zorginstituut in 2024 nog negatief over het vergoeden van het medicijn Wegovy. Er was toen al duidelijk dat het medicijn tot gewichtsverlies leidt, maar er was destijds nog veel onduidelijk over de bijwerkingen, het effect op de lange termijn en hoe mensen het op een verantwoorde manier kunnen afbouwen. Ook kon toen niet beoordeeld worden of de gezondheidswinst opwoog tegen de kosten van behandeling met het medicijn en voor welke patiënten het middel gezondheidsverbetering zou opleveren.

Medicijnen voor de rest van je leven

Uit eerdere studies is gebleken dat patiënten die Wegovy of Mounjaro nemen na het stoppen met de medicijnen weer aankomen. Dat zou dus betekenen dat patiënten de afvalmedicijnen de rest van hun leven moeten gebruiken, wat neerkomt op kosten tussen de 250 en 450 euro per maand.

Het zorginstituut begint dit jaar nog met de beoordeling. Het zal zeker meerdere maanden duren voordat de adviezen er liggen, laat een woordvoerder weten. Daarna is het aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te beoordelen of de medicijnen ook daadwerkelijk aan het basispakket worden toegevoegd.

Een ander afvalmedicijn dat wordt geprezen als dé doorbraak tegen obesitas, is Ozempic. Maar is het een afslankmedicijn óf symptoombestrijder? Je leest hier meer over de schaduwkant van het medicijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties