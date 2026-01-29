Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De zon laat zich steeds vaker zien in Nederland, waar komt dat door?

Nederland hoort niet bepaald bij de landen waar de zon standaard overheerst. Toch verandert dat beeld langzaam maar zeker. Metingen laten zien dat het aantal zonuren in Nederland toeneemt.

Vorig jaar eindigde als het op één na zonnigste jaar sinds het begin van de metingen. Volgens het KNMI past dat in een trend die al sinds de jaren 90 gaande is. Elke vijf jaar neemt de hoeveelheid zonnestraling in Nederland gemiddeld met zo’n 2 procent toe.

De lucht speelt een hoofdrol

Een van de belangrijkste oorzaken hangt letterlijk boven ons hoofd. De lucht is schoner geworden. Door strengere milieuregels zweven er minder vervuilende deeltjes in de atmosfeer. Die deeltjes hielden zonlicht deels tegen. Nu dat effect afneemt, bereikt meer zon het aardoppervlak.

Dat klinkt als goed nieuws, maar die schonere lucht heeft ook een keerzijde. Luchtvervuiling remde jarenlang een deel van de opwarming van de aarde. Nu die rem wegvalt, wordt klimaatverandering zichtbaarder en verloopt de opwarming sneller.

Toch is het nu vrij koud, ondanks klimaatverandering. Metro legde eerder uit hoe dat kan.

Meer zon en minder wolken

Naast schonere lucht speelt ook het type weer dat we vaker krijgen een rol. Hogedrukgebieden komen deze eeuw vaker voor boven en rond Nederland. Dat betekent minder wolken, minder neerslag en meer zon. Die verschuiving hangt samen met veranderingen op andere plekken in Europa, zoals de opwarming rond de Middellandse Zee en veranderingen in stromingen boven de Atlantische Oceaan.

Wat dichterbij huis neemt ook het aantal diersoorten in de Waddenzee af als gevolg van het veranderende ecosysteem.

Toch is niet alles vaststaand. Een deel van de zonnige trend kan ook worden verklaard door natuurlijke schommelingen over langere periodes. Dat maakt het mogelijk dat er in de toekomst weer fases met minder zon volgen.

Meer zon blijft niet zonder gevolgen

Dat Nederland zonniger wordt, heeft effect op het dagelijks leven. Klimaatmodellen gingen lange tijd uit van een kleinere toename van zonnestraling dan nu wordt gemeten. Meer zon betekent extra opwarming in de zomer en een grotere kans op droge periodes.

Dat sluit aan bij de bredere temperatuurtrend. 2025 eindigde in Nederland als het vijfde warmste jaar sinds 1901 en wereldwijd stond het zelfs in de top drie. Alle tien warmste jaren in Nederland zijn gemeten na 2005.

De zon laat zich dus steeds vaker zien. Of dat zo blijft, en hoe groot de impact uiteindelijk wordt, is iets waar onderzoekers zich de komende tijd verder over buigen.

