Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zit het met de griep in Nederland, heerst er iets?

Soms lijkt het alsof iedereen om je heen loopt te snotteren. En dat is ook niet gek, met de winter die – meteorologisch gezien – zijn intrede heeft gedaan. Maar hoe zit het met de griep in Nederland, heerst er iets of valt het allemaal wel mee?

Heel kort gezegd: het valt allemaal wel mee. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er nog maar weinig griep in Nederland. Dat wil zeggen: het aantal meldingen van griepvirus (influenzavirus) van laboratoria van de Virologische Weekstaten is laag. Wel zijn iets meer mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gegaan.

Griep in Nederland

Alhoewel wat meer mensen naar de huisarts zijn gegaan met griepachtige klachten (denk aan hoofdpijn, koorts, vermoeidheid), is er bij het deel van de patiënten waarbij een monster is afgenomen, geen griep aangetroffen.

In week 5 van dit jaar (29 januari tot 4 februari) was er een piek aan griepklachten in Nederland te zien. Van elke 100.000 inwoners waren toen 74 mensen griepachtig.

Het Nivel is nog zo’n instantie met betrouwbare cijfers over het ziektebeeld in Nederland. In week 47 (18 to 24 november) waren er bij huisartsen meer kinderen onder de 4 jaar en ouderen boven de 65 jaar met een acute luchtweginfectie, die soms veroorzaakt wordt door de griep. Na testen bleek dat het RS-virus voorkwam in de neus- en keelwatjes die huisartsen afnamen. Vooral kinderen kunnen erg ziek worden van het RS-virus.

Wanneer naar de huisarts met griepachtige klachten?

Goed, op het moment is het aantal griepgevallen laag en hoef je je dus weinig zorgen te maken. Maar als je grieperig bent, wanneer moet je dan naar de huisarts? In de meeste gevallen gaat een griep(je) vanzelf voorbij met voldoende rust, water en paracetamol als je last hebt, maar het is handig te weten wanneer je aan de bel moet trekken. Volgens medische website Thuisarts is dat in deze gevallen:

Je wordt steeds zieker;

Je bent flauwgevallen;

Je hebt pijn op de borst;

Je bent suf of in de war;

Je wordt benauwd of hebt moeite met ademen.

Ook als je door chemotherapie weinig weerstand hebt, koorts had en dat na een paar dagen terugkomt of je een (ernstige) ziekte hebt naast de griep, is het verstandig een arts te bellen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Geïnteresseerd in gezondheid en de bouwstoffen voor je lichaam? Ook in deze artikelen zetten we de feiten op een rij:

Reacties