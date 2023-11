Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bonkend hoofd? Dit zijn verschillende soorten hoofdpijn én wat het kan betekenen

Een bonkend hoofd na een lange werkdag, niemand zit erop te wachten. Maar er bestaat, zoals veel mensen weten, niet één soort hoofdpijn. Pijn achter je oog, het gevoel alsof er een knellende band om je hoofd zit, of juist scherpe pijnscheuten. Dat kan vrij verontrustend voelen. Wat kunnen verschillende soorten hoofdpijn betekenen?

We zetten het op een rijtje. Onthoud wel dat als je je echt zorgen maakt, of je last hebt van hoofdpijn die lange tijd aanhoudt of regelmatig terugkeert, je het beste een bezoekje kunt brengen aan een arts.

Veel voorkomende soorten hoofdpijn

In de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap staan vier soorten hoofdpijn beschreven die (redelijk) vaak voorkomen. We vertellen je wat over die soorten én over wat je ertegen kunt doen.

Spanningshoofdpijn

Voel je een knellende pijn aan de zijkanten van je hoofd? Dan heb je spanningshoofdpijn te pakken. Mensen beschrijven het gevoel ook weleens als een knellende band rond het hoofd of aan weerszijden van het hoofd. Naast dat knellende gevoel, kunnen de spieren van je nek, schouders en schedel gevoelig zijn.

Spanningshoofdpijn is vaak niet zo ernstig dat je in bed moet duiken en niks meer kan. Ook de oorzaak is meestal niet gevaarlijk, maar komt mogelijk door stress, spanning en gespannen spieren in de nek. Waar het precies vandaan komt, is echter niet bekend. Deze soort hoofdpijn duurt een half uur tot een paar dagen.

Dit kun je ertegen doen:

Gezond eten

Genoeg bewegen (hier beschrijven we of het een feit of fabel is dat je 30 minuten per dag moet sporten)

Genoeg rust nemen en ontspannen

Voldoende slapen

Clusterhoofdpijn (pijn achter je oog)

Veel mensen zullen zo’n vervelende pijn achter het oog wel herkennen, wat heel heftig kan zijn. Dit is clusterhoofdpijn, omdat het vaak op één specifieke plek zit. Het is dus een cluster van pijnprikkels. De pijn zit vaak rond het oog en is knellend, scherp of brandend. Thuisarts beschrijft clusterhoofdpijn als ‘aanvallen’, die in periodes van weken tot maanden voorkomen.

Opvallend genoeg hebben mannen (vooral tussen de 20 en 40 jaar) vaker last van clusterhoofdpijn dan vrouwen. Maar je voelt bij clusterhoofdpijn niet alleen die pijn achter je oog. Dit zijn verdere symptomen:

Veel zweten in het gezicht

Je oog is rood

Je ooglid is dik of het hangt

Je hebt een verstopte neus of juist een loopneus

Je voelt je onrustig

Ook is het bij deze soort hoofdpijn vaak wel zo dat de pijn te heftig is om nog met je dagelijkse bezigheden door te gaan. Hoe het echter ontstaat, is niet helemaal duidelijk. Wel kan bijvoorbeeld alcohol en een lange vliegreis ervoor zorgen dat een aanval begint. Vermijd deze dingen dan ook als je dit wil voorkomen. Er zijn medicijnen om dit tegen te gaan, bespreek die optie altijd met je huisarts.

Migraine

Je ziet vlekken of lichtflitsen, bent gevoelig voor licht, geluid en geur en duikt het liefst in bed met de gordijnen dicht en een nat washandje op je voorhoofd. Al lijkt dat allemaal weinig uit te halen. Herkenbaar? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk getroffen door migraine. Volgens velen één van de ergste soorten hoofdpijn, wat ook een effect heeft op je dagelijkse bezigheden. ‘Gewoon’ doorwerken gaat vaak niet meer.

De pijn zit vaak aan één kant van het hoofd en voelt bonzend. Het kan ook zijn dat je handen tintelen. Thuisarts beschrijft migraine als ‘een ziekte van de hersenen’. Voordat migraine begint, kun je je bijvoorbeeld al somber of juist vrolijker voelen, moe zijn of spierpijn hebben en gevoelig zijn voor geuren.

Migraine komt door een korte storing in de hersenen. De oorzaak is niet helemaal bekend, maar te weinig slaap of eten, alcohol, stoppen met cafeïne en specifiek rode wijn kan een migraine-aanval triggeren. Migraine kan ook in de familie zitten. Voel je zo’n aanval opkomen, neem dan rust en een pijnstiller.

Hoofdpijn door medicijnengebruik

Mensen die bepaalde medicijnen slikken, ervaren door die medicijnen soms hoofdpijn. Ook als dat pijnstillers zijn. Deze hoofdpijn duurt dan vaak de hele dag en wordt erger als je actief bent. Ook heb je steeds meer pijnstillers nodig om de pijn te temperen.

Je lichaam went dan aan bijvoorbeeld de paracetamol of ibuprofen en als je die een keer niet slikt, komt de pijn terug. Dat kan bij paracetamol en ibuprofen als je zeker vijftien dagen per maand die middelen slikt.

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je langdurig of regelmatig hoofdpijn? Breng dan een bezoekje aan bijvoorbeeld je huisarts voor gepersonaliseerd advies.

ThuisartsNHG Richtlijnen

