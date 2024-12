Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Moet ik mijn ex vragen om koffie te drinken, ook al heeft hij een nieuwe vriendin?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Inge (35), die haar vriendschap met haar ex mist, maar niet weet of ze het durft om hem te vragen een koffietje te doen.

„Arjen en ik hadden vijf jaar lang een relatie. De eerste jaren waren geweldig, maar tegen het einde voelden we meer als broer en zus dan als geliefden. Toen ik het in 2021 uitmaakte, ging dat eigenlijk verrassend soepel. Er was geen drama, geen ruzie, en we gingen op een volwassen manier uit elkaar. We waren gewoon beter als vrienden, en dat bleven we ook. Zelfs toen ik mijn huidige vriend leerde kennen, veranderde er niks. Arjen en ik spraken nog regelmatig af om koffie te drinken of bij te praten. Alles bleef puur platonisch.

Maar toen Arjen vorig jaar een nieuwe vriendin kreeg, veranderde dat. Het contact verwaterde langzaam. Geen ruzie of grote woorden, maar we zagen elkaar steeds minder. Nu is het een beetje blijven hangen bij een like hier en daar op elkaars foto’s op Instagram. Ik ben superblij voor hem dat hij gelukkig is, en ik gun hem zijn nieuwe relatie van harte. Toch mis ik onze vriendschap. Het voelt alsof ik een goede vriend kwijt ben, en dat vind ik zonde.

Twijfel over koffie

Het liefst zou ik hem een berichtje sturen om bij te praten. Gewoon, zoals vroeger. Maar ik twijfel. Misschien vindt zijn nieuwe vriendin dat helemaal niet zo relaxed. Als ik in haar schoenen stond, zou ik het misschien ook ongemakkelijk vinden als mijn vriend met zijn ex afspreekt. En het laatste wat ik wil, is dat ik hem in een lastige positie breng of hun relatie ongemakkelijk maak.

Aan de andere kant weet ik dat er tussen ons nooit meer iets romantisch zal gebeuren. Dat boek is echt allang gesloten. Ik ben hartstikke gelukkig met mijn vriend en smoorverliefd op hem. Zeker nu, jaren later, zie ik in hoe wij nooit werkten samen. Maar hoe leg je dat uit aan iemand die je niet kent? Moet ik gewoon vertrouwen dat Arjen dat kan uitleggen, of doe ik er beter aan het te laten rusten?

Dilemma: vriendschap of afstand?

Wat zouden anderen doen in mijn situatie? Ik mis onze vriendschap, maar ik wil zijn relatie niet verstoren en wil me ook niet opdringen. Moet ik gewoon eerlijk zijn en hem een bericht sturen? Of is het verstandiger om te accepteren dat sommige vriendschappen na een relatie veranderen en misschien zelfs voorbijgaan? Ik wil het graag goed doen, maar weet niet of dat in deze situatie mogelijk is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

