Hondenbeten: gevolgen en recht op schadevergoeding

Ieder jaar worden ongeveer 150.000 mensen door een hond gebeten. Exacte cijfers zijn er niet, omdat bijtincidenten meestal niet worden geregistreerd. Hondenbeten kunnen oppervlakkig zijn, maar ook ernstige schade aanrichten. Sommige mensen ervaren levenslange gevolgen van een bijtincident. De gevolgen die u ervaart als slachtoffer vallen onder uw letselschade. Wanneer kunt u hier een schadevergoeding voor laten claimen? U leest het in dit artikel.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding na een hondenbeet?

De meeste honden zijn vriendelijke beestjes die geen vlieg kwaad doen. Ze zullen eerder vluchten dan aanvallen. Helaas zijn er ook honden die onzeker zijn, niet goed opgevoed zijn of door hun genen sneller getriggerd worden om te bijten. Een hond blijft daarnaast een dier en kan onverwachts reageren. Dit risico valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarom heeft iedere hondeneigenaar te maken met risicoaansprakelijkheid.

Risicoaansprakelijkheid houdt in dat de eigenaar aansprakelijk is te stellen voor de schade die de hond aanricht, ondanks dat de eigenaar daar zelf geen schuld aan heeft. U kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin:

Uw kind de buurhond probeert te aaien, die schrikt en uw kind bijt;

U als jogger door een hond wordt aangezien als prooi;

U de post bezorgt en wordt aangevallen door de hond die losloopt in de tuin.

De eigenaar hoeft de hond dus niet te hebben aangespoord om aansprakelijk te zijn voor de schade. In principe is de eigenaar vrijwel altijd aansprakelijk te stellen voor een bijtincident.

Wilt u collecteren, een pakket bezorgen of zich voorstellen aan de buren bij een erf dat omheind is met een hek dat op slot zit, waar een intercom en waarschuwingsbord bij staat? Dan is de eigenaar niet aansprakelijk als u over het hek klimt en wordt gebeten door de hond.

Hondenbeten: lichamelijke, emotionele en materiële schade

Hondenbeten kunnen ernstige lichamelijke en emotionele schade aanrichten. Sommige mensen raken zo getraumatiseerd door het bijtincident dat ze bang worden voor hun eigen hond of al verstijfd raken als ze een hond in de verte horen blaffen. Alledaagse geluiden kunnen daardoor voor herbelevingen zorgen. Bovendien kunt u ook onzeker worden door zichtbare littekens. U kunt zich daardoor terugtrekken binnen de vier muren van uw huis, omdat u daarbuiten het gevoel heeft dat iedereen naar u staart. Dit kan een grote invloed hebben op alle facetten van uw leven.

De gevolgen die u ervaart, vallen onder uw letselschade. U volgt bijvoorbeeld therapie om van uw angst af te komen en te leren omgaan met uw littekens. Als uw littekens ernstig zijn, wilt u mogelijk plastisch chirurgie ondergaan. De kosten hiervoor vallen onder uw materiële schade. De angst die u ervaart, het verdriet en de pijn die u heeft moeten doorstaan, vallen onder uw emotionele schade. U heeft recht op smartengeld voor uw emotionele schade. Deze schadepost is zeer complex. Dat is dan ook een van de redenen waarom het beter is om juridische hulp in te schakelen bij het claimen van uw schadevergoeding.

Hoe schadevergoeding claimen na hondenbeet?

U weet nu dat u in de meeste situaties recht heeft op schadevergoeding na een hondenbeet. Alle schade die hierdoor ontstaat, moet worden vergoed door de verzekeraar van de hondeneigenaar. Als slachtoffer weet u vaak niet waar u allemaal recht op heeft. Bovendien is het zeer frustrerend om met de verzekeraar in discussie te gaan over wat u is overkomen. Laat dit daarom over aan een ervaren jurist.

Sommige juristen werken iedere dag aan letselschadezaken waarbij het slachtoffer is gebeten door een hond. U krijgt bij dit kantoor een persoonlijke jurist toegewezen die luistert naar uw verhaal. Daarna zal uw jurist de maximale schadevergoeding voor u claimen. En dat geheel kosteloos voor u, omdat de verzekeraar van de hondeneigenaar ook de buitengerechtelijke kosten van uw persoonlijke jurist moet vergoeden. Maak gebruik van deze gratis juridische hulp!

