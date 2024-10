Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lonneke: ‘Bij de kapper weet ik nooit wat het gaat worden’

Een bril dragen vervelend? Niet voor de 40-jarige Lonneke uit Nuenen. „Ik voel me prettiger en zelfverzekerder omdat ik meer meekrijg. Modellen zie ik bijna nooit met een bril. Jammer, want ik wil mijn dochter het idee geven dat het leuk is om er één te hebben.”

Ze is er in feite mee opgegroeid, want sinds haar elfde kan Lonneke al niet meer zonder bril. Toen de blaadjes aan de bomen nauwelijks nog te onderscheiden waren, wist de schrijver en coach dat ze haar brildragende ouders achterna ging. „Het bord lezen op school ging ook steeds moeilijker, ik kneep met mijn ogen.” Een oogmeting bij de opticien wees niet geheel onverwacht een sterkte van -0.5 uit. De keuze voor een eerste bril viel, toevallig maar wel toepasselijk, op een exemplaar met herfstblaadjes. „Die heb ik altijd bewaard en nog wel ergens liggen.”

Zoals niets in het leven zeker is, verandert ook je oogsterkte in de loop der jaren. „Inmiddels zit ik op -6. Gelukkig draag ik heel graag een bril en vind ik het leuk, het past bij mij. Het zorgt ook voor gemak, je zet hem op en klaar. Ik hoef nergens rekening mee te houden.” Voor Lonneke van Bevrijdend Schrijven een uitkomst, want voor haar werk heeft ze een scherpe blik nodig.

Grappige situaties

Ondanks haar fijne bril, maakt Lonneke door haar slechte zicht af en toe nog altijd lollige momenten mee. Bijvoorbeeld onder de douche, wanneer de bril afgaat. „Ik dacht iets te zien. Toen ik hem weer opzette, bleek het een grote spin te zijn. Die was zo door het ventilatierooster gepiept.” En een bezoekje aan de kapper? Het resultaat blijft tot het einde een verrassing. „Tussentijds zie ik niets in de spiegel. Ik geef mijn wensen door, maar weet nooit hoe mijn haar gaat worden. We kletsen, ik drink thee en achteraf zie ik het pas.

Als ervaren brildraagster heeft Lonneke nog een advies aan nieuwelingen. „Laat je goed adviseren en neem er ook de tijd voor. Neem eventueel iemand mee die jou goed kent. Het is niet even een brood dat je haalt, het is je (ge)zicht.”

