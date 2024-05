Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie voert actie en schrijft minder boetes uit: kunnen we ongestraft ons gang gaan?

De politie voert vanaf vandaag actie, omdat er nog steeds geen nieuwe onderhandelingen zijn over een vroegpensioenregeling. Een deel van de bekeuringen zal niet uitgeschreven worden. Betekent dit dat mensen zich volledig kunnen misdragen?

Wie een lichte overtreding begaat, krijgt wellicht geen bekeuring, maar een zogenoemde ‘actiebon’. „In deze gevallen volgt alleen een waarschuwing en krijgen de overtreders een bon met de wens voor een veilige dag en informatie over onze actie”, leggen de vier politievakbonden uit. Ze zijn allen betrokken bij de actie die vandaag begint.

De verwachting is niet dat mensen bewust overtredingen zullen begaan. Het is immers aan de agent in kwestie of hij wel of niet een bekeuring uitschrijft. „Wanneer de bekeuring plaats maakt voor deze ‘actiebon’ is natuurlijk aan het oordeel van de politiemedewerker in kwestie. Op basis van de eigen professionaliteit bepaalt de individuele politieagent wanneer werkgevers en politiek deze prik kunnen en moeten voelen.” Daar komt ook nog bij dat niet alle agenten in Nederland meedoen aan de acties.

Politie-actie voor beter pensioen ‘geen vrijbrief’

De Haagse politieagent Rutger Verhoef doet wel mee. In het NOS Radio 1 Journaal legt hij uit welke overtredingen niet bestraft worden. „Bij het niet dragen van een gordel of lichte snelheidsovertredingen bijvoorbeeld.” Het is niet zo dat je nu zomaar met 200 over de snelweg kan scheuren. „Overtredingen waarbij bijvoorbeeld het rijbewijs wordt ingevorderd, bestraffen we gewoon. Het is geen vrijbrief.” Deze actie komt automobilisten die het gaspedaal iets te hard indrukken wel goed uit. Sinds dit jaar zijn de verkeersboetes namelijk fors duurder geworden.

Verhoef merkt dat het uitvoeren van zijn vak best zwaar is. „Ik doe dit werk sinds mijn achttiende en ben nu begin 30. Toen ik 18 was, sliep ik de klok rond. Nu slaap ik een paar uurtjes tussen de nachtdiensten. Dat ga je lichamelijk voelen. Het is niet gezond om in de nacht wakker te zijn.”

Veel mensen in ons land draaien nachtdiensten. Maar voor politiemedewerkers is dat toch echt andere koek, vindt de agent. „Het is de combinatie van de aard van de werkzaamheden en die onregelmatigheid. De werkzaamheden vinden negen van de tien keer niet plaats van achter een bureau. We staan midden in de maatschappij. Het zijn niet de minste situaties waar je voor komt te staan.”

Agenten willen stoppen voor AOW

Agenten willen graag vervroegd met pensioen kunnen. De vakbonden willen een permanente regeling waarmee agenten kunnen stoppen met werken, vanaf het moment dat ze nog drie jaar te gaan hebben tot hun AOW. Aan de actie zit geen ultimatum of einddatum verbonden. „Met andere woorden: de politiebonden gaan door tot er resultaat is. Mocht het nodig zijn, wordt de druk ook verder opgevoerd en wordt de toon van de acties harder”, aldus de vakbonden.

Verkeersboetes in Nederland zijn bij elk koffieautomaat onderwerp van gesprek. Ze zijn er als herinnering om je aan de regels te houden. Maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen, schreef Metro eerder al.

