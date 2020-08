Steeds meer warme plaknachten in Nederland

Niet alleen overdag hebben we het zwaar te verduren met hoge temperaturen, ook ’s nachts wordt het in Nederland steeds warmer. De kans op een plaknacht wordt dus groter.

Er is dit jaar zelfs een recordaantal van drie dagen met tropenminima in De Bilt, meldt Weeronline. Op dat soort dagen daalt de temperatuur ’s nachts en ’s avonds niet onder de 20 graden. Tot nu toe kwam dat maximaal één keer per jaar voor in De Bilt.

Opwarmend klimaat

De toename van het aantal dagen met tropenminima past in de trend van het opwarmende klimaat. Het is sinds 1901 in totaal tien keer voorgekomen dat de minimumtemperatuur uitkwam op 20 graden of meer in De Bilt. Twee keer gebeurde dat in de vorige eeuw en acht keer in deze eeuw. Vijf daarvan sinds 2018.

Het record voor de hoogste minimumtemperatuur in De Bilt staat op 22,4 graden op 27 juli 2018. Het maandrecord voor de hoogste minimumtemperatuur in augustus in De Bilt staat sinds deze maand op 21,5 graden en werd gemeten op 9 augustus.

Tropennachten vaker aan de kust

Als je aan de kust woont heb je dubbel pech: tropennachten komen daar veel vaker voor dan in het binnenland. Met name in het tweede deel van warme zomers is het daar zweten geblazen. Omdat het water van de Noordzee warm is, waait er ook geen verkoelend briesje. Het koelt dan regelmatig niet af tot beneden 20 graden. Dit effect is dicht bij de zee veel sterker dan in het binnenland.

In Vlissingen zijn er sinds 1906 maar liefst 55 plaknachten geweest. 34 daarvan vonden plaats in deze eeuw. Sinds 2016 is er elk jaar wel een plaknacht geweest. Dit jaar is al een recordaantal van zeven dagen met tropenminima behaald. Van 7 augustus tot en met 13 augustus koelde het niet af beneden 20 graden.

