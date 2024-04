Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat zijn de voordelen van zwarte komijn?

Komijn ken je vast wel, maar zwarte komijn? Eigenlijk heten de kleine zwarte zaadjes nigellazaadjes en hebben ze niks te maken met de komijn die je in bijvoorbeeld een Mexicaanse stoof gebruikt. Maar ze schijnen wel goed te zijn voor je gezondheid, dus: wat zijn de voordelen van zwarte komijn?

Voordelen van zwarte komijn

Naast zwarte komijn staat nigellazaad soms ook bekend als zwart sesamzaad, venkelbloem of nootmuskaatbloem. De zaadjes komen uit de Nigella sativa, lid van de ranonkelfamilie. Je proeft ze vooral in de Midden-Oosterse, Indiase en Noord-Afrikaanse keuken, bijvoorbeeld door curry’s of op naan. Naar komijn smaakt het zeker niet, je proeft juist ui, oregano en zwarte peper. Maar waar is nigellazaad goed voor?

Het beschermt en reguleert

Boordevol goede stoffen

Naast dat zwarte komijn een smaakversterker is, is het ook nog eens gezond. Vitaminen, mineralen, ijzer, foliumzuur: je vindt het er allemaal in. Daarnaast bevat het ook allerlei antioxidanten.

Lager cholesterol

Voor de mensen die met hun gewicht worstelen, is zwarte komijn ook een goede. De zaadjes verlagen namelijk het niveau slechte cholesterol in je lichaam, wat ervoor zorgt dat je minder kans hebt op hartaandoeningen en beroertes, bleek uit onderzoek.

