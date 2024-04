Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak ruzie in je relatie? Pas dan deze methode toe

Elk stel verschilt weleens van mening. Maar als je het voortdurend aan de stok hebt over van alles, is het foute boel. Wellicht is ‘de Kapitein’-methode, die viraal gaat op TikTok, dan het proberen waard.

Cassidy Skelton deelt de relatiehack in een video die al meer dan een miljoen is bekeken. Zij en haar verloofde passen de methode toe om ruzies te voorkomen. Ook al kan een ruzie hebben soms ook gezond zijn.

De Kapitein-methode tegen ruzie in relaties

„We doen dit ding genaamd De Kapitein, waarbij elk gebied van ons leven een kapitein heeft, en als jij de kapitein van dat gebied bent, dan mag jij alles bepalen en de andere persoon hoeft alleen maar te volgen en te luisteren”, legt Skelton uit.

„Nick is bijvoorbeeld kapitein omdat hij hoofdhuurder is in de ruimtes die wij verhuren. Hij praat met de huisbaas, hij regelt al dat soort dingen, maar ik ben de kapitein van ons geld, dus ik betaal de huur. We doen dit omdat hij beter kan communiceren met verhuurders, ik krijg er stress van als ik het doe. En ik ben beter in financiën.”

Het helpt volgens Skelton ook met hun pasgeboren zoon. „Diegene die de kapitein is in een bepaalde situatie, die heeft hem bij zich. In de luchthaven ben ik bijvoorbeeld de kapitein omdat ik stewardess was. Ik weet hoe luchthavens werken en ik raak er niet gestrest van. Dus elke keer dat we op het vliegveld zijn, draag ik onze zoon, omdat ik de rustigste ouder ben en daarom is hij de rustigste baby.”

Hoe denkt een relatie-expert erover?

Paul Brunson, relatie-expert van Tinder, zegt tegen Metro UK dat het inderdaad een goede manier is om het aantal ruzies tussen koppels te verminderen. „Relatiekapiteins zijn een geweldige manier om mensen te helpen de controle te krijgen over waar ze goed in zijn en uiteindelijk hun liefde en steun voor hun partner te tonen.”

„We hebben allemaal een druk leven, dus het hebben van een vaste rol in jullie relatie – of dat nu gaat over zaken als huishoudelijk werk, het plannen van date-avonden of het beheren van de financiën van het huishouden – kan enorm helpen om een deel van de stress in het leven te verlichten en op natuurlijke wijze ruzies te verminderen.”

Ook een paar nadelen

Toch noemt hij ook enkele nadelen. „De nadelen zijn onder meer dat het mogelijk de spontaniteit kan begrenzen, waardoor sommige elementen van de relatie beperkt en vooraf bepaald kunnen aanvoelen”, zegt Paul.

„Het plannen van dates of een avondje uit kan bijvoorbeeld een leuke bezigheid zijn, dus de opwinding om iets voor je partner te doen kan afnemen als dit altijd een vereiste is in je rol als kapitein.” Daarom adviseert hij om op dit gebied de kapiteinshoed af te wisselen.

