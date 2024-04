Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is echt en wat is nep? Veel lof voor nummer van Typhoon over AI in Even Tot Hier

Er komt geen zanger of instrument aan te pas en toch klinkt er muziek. AI wordt namelijk steeds beter in het genereren van muziek. Dat roept de vraag op: hoe ziet de muziekwereld er over een paar jaar uit? Daar heeft Typhoon het antwoord op, zo was gisteravond te zien in Even Tot Hier.

De ontwikkelingen rond AI begonnen onschuldig. Zo kan ChatGPT je best een handje helpen bij het schrijven van je sinterklaasgedichten, maar inmiddels is die technologie zo ver ontwikkeld dat het ook muziek kan maken. Steeds vaker worden nummers gegenereerd door AI en dat is geen goed nieuws voor artiesten. Niet alleen is steeds minder duidelijk te horen dat de muziek door AI is gegenereerd, ook komt het regelmatig voor voor dat stemmen van bekende artiesten worden gestolen.

Herschreven versie van Zandloper

Maar wat is echt en wat is nep? Dat is de vraag waar Typhoon gisteravond in Even Tot Hier antwoord op probeerde te geven in een herschreven versie van zijn nummer Zandloper, waarin een hele rits aan bekenden ook een regel meezongen.

Van Poetin, tot Caroline van der Plas tot Willem Alexander. Maar ook artiesten die eerder optraden in Even Tot Hier, zoals Youp van ’t Hek, kwamen voorbij. Typhoon zette kijkers keer op keer op het verkeerde been, maar zette ook aan het denken. Wat is echt en wat is nep?

Kijkers Even Tot Hier week na week onder de indruk

De nummers die voorbijkomen in Even Tot Hier krijgen week na week veel lof van de kijkers. Zo waren mensen dolenthousiast over de mashup over de NPO. Bij het optreden van Typhoon was dat gisteren niet anders.

Op X wordt de artiest overladen met complimenten van enthousiaste kijkers. „Wat houdt ik toch van zijn muziek”, schrijft een kijker. Een ander schrijft: „Knap nummer over AI van Typhoon bij Even Tot Hier.” Weer een andere kijker noemt de herschreven versie van Zandloper ‘geweldig’.



“Is het nep of is het echt?”

De hele aflevering van Even Tot Hier kijk je terug via NPO Start.

