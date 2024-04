Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je gek op Unox- of Hema-rookworst? Hierom liggen de worsten onder vuur

Velen van ons hebben er vast weleens eentje genuttigd: de rookworsten van Hema of Unox. Met een klodder mosterd of bij de stamppot? Maar die bekende rookworsten liggen kennelijk nu onder vuur. De rookaroma’s die erin zitten, zijn niet al te best voor onze gezondheid.

Als het over ons westerse eten en drinken gaat, komen er steeds meer zaken aan het licht. Want lang niet alles dat we in de supermarkt kunnen kopen of makkelijk voor handen is, doet ons lichaam goed. Ook Keuringsdienst van Waarde-gezicht Teun van de Keuken en Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden waarschuwden al voor de gevaren van ultrabewerkte voeding (zo herken je of iets ultrabewerkt is).

Rookworsten van Unox en Hema worden niet gerookt

Nu klinken er ook dat soort geluiden over sommige rookworsten. De worsten die bij Hema of Unox terecht komen, worden gemaakt in een fabriek in het Brabantse Oss. Zestien miljoen stuks per jaar, maar liefst. Maar het zou kunnen dat de welbekende rookworst verboden wordt. Woensdag wordt dat officieel bepaald, schrijft het Brabants Dagblad vandaag.

Maar waarom? Fabrieksrookworsten, zoals die van Unox, worden niet gerookt, maar gekookt, schrijft de krant. En dat terwijl de traditionele rookworst, jawel, ooit gerookt werd boven een houtvuur.

Giftige stoffen in rookaroma’s

Maar wat is nu het probleem? In de fabriek in Oss voegen de fabrikanten een rookaroma aan de worst toe. Want roken doen ze dus niet. Dat is hetzelfde stofje dat bijvoorbeeld ook aan chips met barbecuesmaak, of andere producten waar een ‘rokerig’ smaakje aan zit, wordt toegevoegd

Maar zo’n rookaroma is dus nogal ongezond. Het Brabants Dagblad noemt het zelfs ‘levensgevaarlijk’. Omdat kanker, erfelijke ziektes en onvruchtbaarheid daarmee in verband worden gebracht.

Om de roomaroma’s te maken, verbranden producenten hout en ‘vangen’ ze de rook in water. Dat noemen ze ook wel liquid smoke, oftewel vloeibare rook. De chemische stoffen filteren de makers er dan uit, maar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) concludeert dat lang niet alle giftige stoffen uit deze rookaroma’s verdwijnen.

Verbod of geen verbod?

Nu wil de Europese Commissie een verbod op de rookaroma’s per 1 juli. Woensdag beslist een speciaal comité hierover.

Wim Mennes van de EFSA legt uit dat niet iedereen gelijk kanker van rookaroma’s krijgt. Dat hangt namelijk ook af van je lichaamsbouw en voedingspatroon. Evenwichtig en gevarieerd eten vermindert namelijk de risico’s op ziekte.

Unox maakt al 87 jaar rookworsten. Een woordvoerder van Unilever, waar Unox onder valt, legt uit dat als er een verbod op rookaroma’s komt, zij alternatieve aroma’s moeten ontwikkelen. En kiezen voor het natuurlijk roken van de worst? Daar is Unilever niet happig op. Hoewel uitgebreid onderzoek daarnaar ontbreekt, is wel bekend dat er bij het natuurlijk roken teer vrijkomt, wat ook niet gezond is.

