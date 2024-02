Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te hoge bloedsuikerspiegel: hoe merk je dat en wat doe je eraan?

Hoewel sommige mensen suiker soms als de duivel zien, hebben we het toch echt nodig. Natuurlijk met mate en het liefst vanuit ‘de juiste’ voedingsmiddelen. Maar je bloedsuikerspiegel kan ook te hoog zijn. Hoe merk je dat en wat doe je eraan?

Hoge bloedsuikerspiegel

Bloedsuiker is eigenlijk precies hoe het klinkt: de hoeveelheid suiker in je bloed. Als je iets eet, stijgt dat niveau en gaat je alvleesklier aan de slag om insuline te maken. Daarmee daalt je bloedsuikerspiegel weer, omdat je lichaam de suiker dankzij insuline als energie kan gebruiken.

Volgens de Hartstichting kun je aan een aantal symptomen merken als je bloedsuikerspiegel te hoog is:

Je hebt wondjes die slecht genezen

Je valt af

Je moet veel plassen

Je hebt veel dorst en een droge mond

Je bent heel moe

Je ziet wazig of hebt last van je ogen

Je hebt last van terugkerende infecties

Je kunt diabetes hebben als je bloedsuikerspiegel vaak te hoog is. Als je dat vermoedt, moet je bij een dokter langsgaan, die kan dan een bloedtest afnemen. Daar ben je niet met één test achter, maar kan even duren.

Dit kun je doen

Als je bloedsuikerspiegel te hoog is – als je diabetes hebt kun je dat zelf meten – heet dat een hyper. Het gehalte komt dan boven de 10 mmol/l, beschrijft het Diabetesfonds. Als dit het geval is, raden zij aan veel te drinken, maar wel dranken zonder suiker. Denk dus aan water of thee. Alcohol kun je beter laten staan, zoete dranken ook. Je lichaam wil het overschot aan suiker namelijk uitplassen, dus daar moet je een beetje bij helpen.

Bewegen kan ook helpen, volgens het Diabetesfonds. Je bloedsuikerspiegel daalt dan, omdat je spieren suiker als energie gebruiken. Het kan zo zijn dat je insuline moet spuiten, als je dat gebruikt.

Je bloedsuikerspiegel kan ook zó hoog zijn, dat het uit de hand loopt. Dan val je bijvoorbeeld flauw. Als het echt ernstig wordt, is je ademhaling heel diep en ruikt je adem naar aceton. Bel dan 112.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen en herken je veel van bovenstaande symptomen? Raadpleeg dan een arts.

