Waarom asperges zo gezond zijn

Het is aspergeseizoen! Heb jij al een witte of groene stengel op je bord gehad? Zo niet, dan is het hoog tijd daarvoor. Asperges zijn namelijk niet alleen lekker, maar ook nog eens heel gezond. We zetten de gezondheidsvoordelen van asperges op een rij voor je.

De gezondheidsvoordelen van asperges

Het is niet voor niets dat asperges ‘het witte goud’ genoemd worden. Valérie Lalisang, diëtiste bij HelloFresh, deelt de gezondheidsvoordelen

1. Goed voor je nieren

„Asperges bevatten de stof asparagine, die de nierwerking stimuleert en een belangrijke rol speelt bij de afbraak van gifstoffen uit het lichaam. Daarnaast zijn ze vochtafdrijvend, en hebben hierdoor een gunstige werking voor de bloeddruk.”

2. Veel vitamine C

Met 100 gram asperges achter de kiezen, zit je al op 40 procent van je dagelijkse hoeveelheid vitamine C. Waar heb je vitamine C voor nodig? Nou, het draagt bij aan de opname van ijzer in je lichaam, het is nodig voor het in stand houden van je weerstand, het beschermt je lichaamscellen tegen schade en het speelt een rol bij de vorming van bindweefsel.

🍽️ Wanneer is het aspergeseizoen? Tegenwoordig is het aspergetijd van begin februari tot eind juni, traditioneel was dat vanaf eind april tot de feestdag Sint Jan (24 juni).

3. Weinig calorieën

Zoals veel groenten, bevatten asperges maar weinig calorieën. Per 100 gram gaat het om zo’n 21 calorieën. „De kans dat je een overschot aan calorieën binnenkrijgt door asperges te eten is erg klein”, aldus Lalisang.

4. Mineralen

Asperges bevatten niet alleen vitamine C en weinig calorieën, ze zijn ook nog eens goed voor grote hoeveelheden B-vitamines, vitamine E en K, kalium, calcium, magnesium, ijzer, mangaan, zink en fluor. Lalisang: „Afhankelijk van de grondsoort waarin ze worden verbouwd, kunnen ze ook selenium bevatten. Dat zijn allemaal mineralen die belangrijk zijn voor je lichaam.”

5. Foliumzuur

Voor zwangere vrouwen is een aspergerijke maaltijd zeker geen slechte keuze, want de groene of witte stengels bevatten veel foliumzuur. „100 gram asperges bevatten maar liefst 80 microgram foliumzuur.” En dat is niet alleen goed voor zwangere vrouwen. Iedereen heeft foliumzuur nodig, voor de groei en goede werking van het lichaam. Daarnaast speelt het een rol bij de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Dagelijks heb je (als je niet zwanger bent) 300 microgram foliumzuur nodig.

Recepten met asperges

