Dit is waarom er soms een rood puntje in je ei zit

Zo rondom Pasen neemt menig fanatieke kok – of eter – weer een flinke duik in het land der eieren. En daar kunnen wat vragen bij komen kijken. Want wat is eigenlijk dat rode puntje dat je weleens tegenkomt in je ei?

En vooral: heeft dit gevolgen op wat dan ook?

Dit is hoe dat rode puntje in je ei terechtkomt

Zeker weten dat jou het weleens is overkomen: je breekt je ei boven een pan – of je pelt je ei op deze manier en snijdt ‘m doormidden – en jawel, je spot een – soms mini – rood puntje in je ei. Het ziet er niet altijd even smakelijk uit, maar waarschijnlijk vergeet je het ook snel weer. Tot er een volgende keer komt.

Embryo

En dat is natuurlijk de ultieme reden voor velen om te gissen: is het eitje bevrucht, is het ontlasting, of was de kip misschien ziek? Feit blijft dat er maar weinig van dit soort vlekjes in supermarkteieren te vinden zijn: die moeten immers piekfijn van uiterlijk zijn, omdat het rode stipje niet de meest smakelijke verrassing is.

Rood stipje in je ei

We raadplegen Quest: „Soms denken mensen dat de rode puntjes de start van een kuikentje zijn en dat het ei bevrucht is. De rode stippen komen alleen niet van een nieuw kuiken, maar van de moederkip. Vaak is het bloed dat vrijgekomen is doordat een bloedvaatje knapte in de eierstokken van de kip.” Geen embryo of zieke kip dus.

Nou blijkt er ook een verschil te zijn tussen de locatie van het vlekje: „Zit het bloed in het ei aan de dooier vast? Grote kans dat dit ei dan tijdens de bloeding in de eierstok kwam, vanuit een eiblaasje. Zweeft het bloedvlekje in het eiwit? Dan ontstond de bloeding nadat het ei in de eileider kwam.”

Vlees in je ei

Ben je vegetariër, dan is het volgende feit ook nogal opmerkelijk. Dat rode puntje in het ei kan er namelijk op wijzen dat er ook wat kippenvlees in zit. Deze ‘vleesvlekjes’ kunnen rood, bruin of wit zijn. Dit ontstaat wanneer het ei stukjes weefsel oppikt terwijl het door de eileider van de kip gaat. Weten we dat ook weer.

