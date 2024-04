Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slim snacken? Deze caloriearme tussendoortjes kun je zorgeloos nemen

Een gezond en gevarieerd voedingspatroon hanteren, is niet altijd even eenvoudig. Zeker als je probeert gezond te eten en je zin krijgt in een snack of zoet tussendoortje. Maar deze zeven producten kun je zorgeloos nuttigen. Ze zijn namelijk gezond én bevatten weinig calorieën

Fit blijven, gezond eten en drinken, genoeg slaap en beweging. Het is niet altijd zozeer makkelijk in deze maatschappij waar altijd van alles voor handen is. Eerder schreef Metro over ultra-bewerkte voeding en hoe je die kunt herkennen.

Gezond voedingspatroon en leefstijl

Maar naast dat er een hoop rotzooi en ongezonde meuk verkrijgbaar is, zijn er ook producten die wél goed voor ons lichaam zijn. En die we eigenlijk zorgeloos kunnen nuttigen. Ook als je aan het afvallen bent of op je leefstijl probeert te letten, schrijft het Duitse Fit For Fun.

Want sommige voeding bevat een zeer lage hoeveelheid calorieën. Nu is het niet zo dat jouw dieet simpelweg uit zo min mogelijk calorieën moet bestaan. Integendeel, deze voedingswetenschapper haalde strenge diëten of voedingsregimes onderuit. En daarnaast loop je het risico dat je tekorten aan voedingsstoffen krijgt.

Overigens is ons lichaam zo gemaakt dat we hunkeren naar voeding die we tekort komen. Heb je bijvoorbeeld veel trek in biefstuk? Dan kan het zijn dat je lichaam ijzer, dierlijke eiwitten of om andere mineralen vraagt. Of juist trek in vette vis? Wellicht schreeuwt jouw lijf dan om omega’s. Zorg dus voor een rijk en gevarieerd eetpatroon.

Gezonde snacks of tussendoortjes voor ‘slim snacken’

Maar soms hebben we behoefte aan een snack of tussendoortje. Maar als we dat dan doen, kunnen we beter ‘slim snacken’.

1. Groene groenten

De kleur ‘groen’ wijst eigenlijk op weinig calorieën. Zoals courgette, komkommer, spinazie, broccoli of selderij. Ze zitten boordevol met vitamines en mineralen. Maar ze bevatten ook zwavel en bevorderen op die manier de ontgifting in het lichaam. Een stuk komkommer of selderij met wat kwark of hummus is dus een prima snack.

2. Bessen

Zin in een toetje? Kies voor bessen. Ze zijn zoet en zitten vol voedingsstoffen. Bramen, aardbeien, frambozen of bosbessen zijn zoete antioxidantenbommen. Deze stofjes bestrijden ontstekingen en ziekten. Daarnaast werken bessen ook goed op onze spijsvertering en stillen ze onze trek in zoetigheid.

3. Appels

Appels bevatten een stuk minder calorieën dan bijvoorbeeld bananen en appels kun je makkelijk ‘uit het vuistje’ eten. Naast dat ze vullend zijn, versterken appels ons immuunsysteem en bevatten ze flavonoïden en polyfenolen. En ook in de schil zitten voedingstoffen. Een beetje appel met kaneel, kan dus een lekkere zoetige snack zijn.

4. Wortelen

Deze oranje rakkers bevatten betacaroteen, wat gunstig is voor ons gezichtsvermogen, maar ook belangrijke antioxiderende eigenschappen heeft. Daarnaast heeft de stof een cruciale rol bij de aanmaak van vitamine A. Besprenkel de wortel met een citroen, dan komt de zoetige smaak nog meer naar voren.

5. Grapefruit

Ook grapefruit geeft een verzadigd gevoel. Daarnaast zit er veel vitamine C in de citrusvrucht die ons immuunsysteem versterkt. Bovendien wordt de stofwisseling gestimuleerd en is de bittere smaak ook goed voor het stillen van de trek in snoep.

6. Cherrytomaten

Tomaten zijn geen groenten, maar vallen onder vruchten. Vandaar dat de tomaatjes de rijke zoete smaak ook hebben.

7. Eiwit

In puur eiwit zitten weinig calorieën. Oftewel als je een ei scheidt van de dooier en het eiwit, kun je daar makkelijk een eiwit-omelet van maken. Al heeft het eigeel ook belangrijke voedingsstoffen, dus dat hoef je echt niet iedere week weg te gooien.

