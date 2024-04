Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo verminder je de kans op een opgeblazen gevoel na ‘t eten

Heb je een lekkere maaltijd achter de rug, lijkt het alsof je buik helemaal opzwelt. Komt er ook nog eens buikpijn bij. Daar heeft werkelijk niemand zin in. Dus wat tips om een opgeblazen gevoel de volgende keer te voorkomen, komen handig van pas.

Onlangs bracht Metro ter ere van Nationale Poepdag al het nieuws dat maar weinig mensen de ideale drol produceren (die bestaat dus wel!). Veel mensen hebben darmklachten in Nederland, dus zij kunnen wel wat hulp gebruiken bij hun stoelgang.

Darmklachten

Uit onderzoek van maaltijdbox Green Chef blijkt dat 80 procent van de Nederlanders niet bekend is met het microbioom. Dat is het complexe ecosysteem van micro-organismen in onze darmen, die een belangrijke rol spelen in je spijsvertering.

Wel weet 75 procent van de Nederlanders dat vezelrijke voeding de kwaliteit van ontlasting beter maakt, 48 procent weet ongeveer welke voedingsmiddelen je darmgezondheid kunnen verbeteren.

Waar klachten als een opgeblazen gevoel en buikpijn vaak vandaan komen? Gefrituurd eten, suiker en zuivel. „Na drie happen kwark kun je al last hebben van een opgezette buik. Het is belangrijk om voldoende water te drinken en een vezelrijk dieet aan te houden, dus veel groenten, fruit, volle granen en peulvruchten. Dit bevordert de diversiteit en gezondheid van je microbioom”, vertelt diëtiste Claudia Tjan.

Zo voorkom je een opgeblazen gevoel

De diëtiste heeft ook een aantal tips om je darmgezondheid te verbeteren, waarmee je hopelijk een opgeblazen gevoel vermijdt, een volgende keer.

Eet prebiotische voeding: „Prebiotica zijn voedingsstoffen voor de bacteriën in je darmen, die zo worden gestimuleerd om te groeien. Een aantal voorbeelden zijn knoflook, ui, banaan en haver.” Gefermenteerde voeding: „Gefermenteerde voeding zoals kefir, zuurkool en kimchi bevatten veel probiotica, oftewel levende bacteriën die onderdeel worden van de bacteriegemeenschap in je darmen. Zij bevorderen de gezondheid van je darmflora en bijvoorbeeld je spijsvertering.” Kauw goed: „Neem de tijd voor je maaltijd. Eten verteren begint al bij het kauwen, omdat je het kleiner maakt. Het eten is daardoor makkelijker te verteren en je haalt er makkelijker de voedingsstoffen uit.” Beperk bewerkte voeding: „Vermijd overmatig gebruik van bewerkte voedingsmiddelen en suikers, omdat deze de balans van je darmflora kunnen verstoren, en je darmslijmvlies mogelijk beschadigen.”

