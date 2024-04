Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Teun van de Keuken doet nóg meer uit de doeken over ‘ziekmakende voedingsindustrie’

Teun van de Keuken heeft nogal wat losgemaakt toen hij zei dat de meeste voeding in supermarkt geen voeding is, maar ‘een substantie die daarop moet lijken’. De voedingsindustrie maakt ons ziek, bepleit hij. Gisteravond schoof hij aan bij Beau om daar meer uitleg over te geven.

„We worden volgepropt met rommel”, zei hij. Ook noemde hij dat de voedingsindustrie ons wil ‘vetmesten als plofkippen’.

Teun van de Keuken over ‘ziekmakende voedingsindustrie’

Eenmaal aangeschoven bij talkshow Beau wil Beau van Erven Dorens van Van de Keuken weten hoe hij boodschappen doet. Zelf let hij namelijk totaal niet op wat er in zijn karretje gaat, maar dat is bij Van de Keuken wel anders. Die houdt de ingrediëntenlijst nauwlettend in de gaten. In de studio houdt Beau een pak hamplakjes omhoog. Van de Keuken: „Waar het mij om gaat is dat als we denken aan ongezonde voeding, we vaak denken aan chips, wat ook ongeveer het allerergste product dat er is, overigens. We denken aan snacks enzovoort, maar hele gewone dingen, zoals ham, dat is ultrabewerkt voedsel.”

Hij neemt een kijkje op de ingrediëntenlijst en die is inderdaad nogal uitgebreid. „73 procent varkensvlees”, noemt Van de Keuken op. „Daar begint het al mee. Dan denk je: dit moet toch minstens 95 tot 100 procent zijn? Dan water.” De schrijver vertelt dat hij ooit op ‘ham-inspuit-les’ is geweest. „Er is een regel, die zegt: er mag zoveel water in, als er eiwit in zit. Maar wat doet de voedingsindustrie? Die voegt eiwit toe, zodat er ook meer water in kan.” Zo maak je zo’n ham volgens Van de Keuken wel twee keer zo groot.

Maar het probleem als je zoveel water inspuit om het gewicht omhoog te krikken, is dat de ham niet meer naar ham smaakt en misschien wel uit elkaar valt. Dus, noemt de journalist, moeten er nóg meer dingen aan toegevoegd worden. „Dan smaakt die ham weer naar ham”, zegt hij. „Hier zitten dus allemaal rare dingen in: kaliumacetaat E261, kaliumacetaat E263, zout, aardappelzetmeel, glucosestroop, aroma, dextrose, stabilisator, carogeen E407, disfosfaat E4501, trifosfaat EE451, polyfosfaat E4521, gistextract, antioxidant en conserveermiddel. Klinkt niet lekker, toch?”

Brood en soep ‘met allemaal meuk’

Beau: „Dus dat is allemaal ranzigheid om meer ham uit de ham te halen?” Dat bevestigt Teun van de Keuken. Beau haalt er ook nog een brood uit de supermarkt bij. „Dat ziet er met al die dingen (zaden, red.) best goed uit”, aldus Beau. „Liefde en passie”, benoemt Van de Keuken het Albert Heijn-merk op de verpakking. Maar je raadt het al: ook daar is één en ander aan toegevoegd. De ingrediëntenlijst is flink lang, terwijl het enige wat in een brood hoort, volgens tv-kok Nadia Moussaid, „bloem, water, zout, gist” is.

Bij een gezond brood kan de bloem vervangen worden door tarwemeel of volkorenmeel. Maar volgens Van de Keuken is het brood dat van Albert Heijn de stempel ‘desem’ krijgt, niet gezond. „Het is gewoon witbrood. En wat het is met witbrood: de voedingsindustrie wil gemaksvoer produceren, zodat wij er maar van door blijven eten. Alle vezels zijn eruit, daar raak je niet verzadigd van.”

Tot slot komt de soep in zak aan bod. Ook daar is „allemaal meuk” aan toegevoegd, waaronder suikers. Teun van de Keuken: „Er is mij ooit laten zien hoe tomatensoep in de fabriek wordt gemaakt. Je neemt maizena en voegt daar water aan toe, dan krijg je een pak behanglijm. Daar voeg je wat tomatenpuree aan toe, of iets van tomaat, en opeens heb je dan een heel pak soep. Je denkt misschien dat ze in die fabriek met grote pakken tomaten in de weer gaan, maar dat is helaas niet zo”, besluit hij.

Je kunt Beau terugkijken via Videoland.

