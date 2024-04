Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie krijgt volle laag na boete (1000 euro!) aan boer die in te brede tractor rijdt

Heisa alom, nadat de politie in Brabant een boer een boete van maar liefst 1.000 euro heeft gegeven. Reden? Zijn voertuig was te breed en dat levert gevaarlijke situaties op. De boete – en dan vooral de hoogte ervan – zorgt voor een flinke storm aan reacties op X. „Alsof jullie ervan genieten.”

Soms krijgt de politie veel lof, dit keer is het andersom. Agenten uit Brabant krijgen de volle laag nadat ze een 58-jarige boer uit Lith hebben beboet. Die reed zaterdag met een landbouwvoertuig, een zogenoemde loader, van 3,90 meter breed over de weg, terwijl de maximale breedte mag 3 meter zijn.

Het leverde hem een flinke prent op: 1.000 euro moet de man voor het vergrijp betalen. Veel te veel, vinden de duizenden mensen die onder het politiebericht reageren. „De verhouding tussen overtreding en straf in compleet verdwenen. Belachelijk!” Anderen spreken van ‘boertje pesten’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zaterdagmiddag zagen we een 58 jarige boer een landbouwvoertuig besturen bij #Lith. Het voertuig bleek 3.90 meter breed te zijn terwijl de max breedte 3 m is. De man kreeg een bekeuring van 1000 euro. pic.twitter.com/bx6yr8Ajjr — Verkeerspolitie Oost-Brabant (@Teamverkeerob) April 13, 2024

Agent zag boer rijden: ‘We hebben hem een waarschuwing gegeven’

De politie reageert tegenover Omroep Brabant op de situatie. Een agent legt uit dat hij de loader dit weekend over de weg zag rijden. „Hij was door de dorpskern van Lith gereden en wij hebben hem aangehouden op de Hertog Janstraat”, vertelt deze agent tegen de regionale nieuwssite.

„Met de extra set wielen was die loader veel te breed. Hij had ook geen markeringsborden op zijn voertuig. Niet in de breedte en ook niet in de lengte. Daarvoor én voor de scherpe delen hebben we hem een waarschuwing gegeven”, zegt de agent. Oftewel: de boer mag nog van geluk spreken, want de boete had zelfs nog hoger kunnen uitvallen.

Politie over ‘boertje pesten’: ‘Het gaat echt om de veiligheid’

Het boetebedrag ligt op 1.000 euro, niet alleen omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Het gaat ook om een zogeheten ‘economisch delict’. De boer heeft nagelaten extra maatregelen te nemen voordat hij de weg opging, zegt de politie. Die maatregelen kosten nu eenmaal geld.

„Deze man had eigenlijk die extra set wielen en de scherpe delen van zijn voertuig moeten halen vóór hij de weg op ging”, legt de agent uit. Dat hij dat niet heeft gedaan ‘is eigenlijk oneerlijk ten opzichte van andere mensen die daar wel in investeren’.

Volgens de politie is er geen sprake van ‘boertje pesten’. „Het gaat echt om de veiligheid.”

Reacties