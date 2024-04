Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo herken je ultra-bewerkte (en dus ongezonde) voeding

Ultra-bewerkt voedsel, oftewel producten waar behoorlijk wat ongezonde rotzooi aan wordt toegevoegd, is niet echt bepaald goed voor onze gezondheid. Maar hoe herken je deze ‘sluipmoordenaars’? En hoe vermijd je ze zoveel mogelijk?

Aan ultra-bewerkte producten worden allerlei extra’s en stofjes toegevoegd om voeding bijvoorbeeld smakelijker of langer houdbaar te maken. De voedingswaarde en natuurlijke staat van zo’n product gaat daardoor achteruit.

Ultra-bewerkte voeding niet gezond voor ons lichaam

Inmiddels worden deze producten gelinkt aan verschillende leefstijlziekten. Zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Doordat we gemakkelijk, snel of goedkoop te werk willen gaan, grijpen we naar dit soort boodschappen. Terwijl ons lichaam nu eenmaal behoefte heeft aan onbewerkt voedsel zoals fruit, groenten, eieren, zaden, noten, vis of vlees. Ook Keuringsdienst van Waarde-gezicht Teun de Keuken en Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden waarschuwden al voor de gevaren van overbewerkte voeding.

Diëtist Caroline Passerrello vertelt tegen Fortune Well dat ze mensen aanmoedigt om etiketten te lezen. Ons lichaam heeft namelijk voedingsstoffen, vitamines of mineralen nodig. Grijp je (te) vaak naar bewerkte en ongezonde voeding, dan kun je tekorten oplopen en onnodige gewichtstoename ervaren. „De manier waarop ons lichaam reageert op de calorieën en voedingsstoffen varieert, afhankelijk van onze leeftijd, activiteitenniveau en algemene voedingspatronen”, aldus de diëtist.

Toegevoegde ongezonde stoffen

Ultra-bewerkte voeding bevat veelal grote hoeveelheden toegevoegde suikers, vetten en/of zout, lage hoeveelheden voedingsvezels en meer industriële ingrediënten. Ongeacht of ze afkomstig zijn van voedingsmiddelen of in laboratoria zijn gemaakt.

Een paar voorbeelden zijn: massaproductie-brood, koolzuurhoudende dranken zoals frisdrank, ontbijtgranen of ijs. Dat zijn producten waar vaak kunstmatige kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen aan worden toegevoegd (ook wel bekend als de E-nummers). Overigens zijn niet alle E-nummers slecht. Tegenwoordig zijn er apps die je simpelweg vertellen of een E-nummer groen, oranje of rood is.

Kant-en-klaar-maaltijden

Nuttig jij veelvuldig ultra-bewerkte voeding? Dan is de kans groot dat je meer eet en drinkt en het risico loopt op gewichtstoename. Daarnaast toont onderzoek aan dat niet-bewerkte voeding het ouderdomsproces vertraagt en de kans op dementie verkleint.

Vooral kinderen en oudere volwassenen hebben er baat bij om minder ultra-bewerkte voeding te eten. Hun veranderende lichaam heeft namelijk andere energiebehoeften en vraagt kwaliteit van voeding. Al gaan we echt niet dood van een ijsje of iets ongezonds op z’n tijd. Balans is daarin de zogenoemde ‘key’.

Bezorgmaaltijden? Kant-en-klaar-maaltijden? Junkfood? Pakjes? Sauzen? Pas daarmee op. Je weet nu eenmaal niet goed wat daar allemaal ingaat en de kans is groot dat deze maaltijden meer bewerkt zijn dan je denkt.

Nog wat tips:

Voeg vers of gedroogd fruit toe als je ontbijtgranen nuttigt

Leer etiketten lezen en kies voor producten waarvan je weet wat er op het etiket staat. Bijvoorbeeld: Pastasaus met 80 procent tomaat, 10 procent paprika, olijfolie, oregano, zout en citroen. Kortom: ingrediënten die je kent.

Geef de voorkeur aan minimaal of niet-bewerkte voeding

Zoek naar balans in voedinspatronen en leefstijl

Schakel hulp in van een diëtist of voedingsdeskundige

Informeer jezelf over gezonde voedselkeuzes en pluk hier op latere leeftijd de vruchten van

En nog wat voorbeelden van voeding die vaak ultra-bewerkt is:

Voorverpakte snacks en koekjes

IJs en toetjes

Chocolade, snoep en zoetigheden

Frisdrank, koolzuurhoudende dranken én sommige ‘vruchtensappen’

Energie- en sportdrankjes

Gebakken producten met bijvoorbeeld gehydrogeneerd plantaardig vet

Suiker, gist, ‘eitwitproducten’, emulgatoren en andere toegevoegde stoffen

Ontbijtgranen, musli en muslirepen

Yoghurt (met een smaakje of gezoet), yoghurtdrankjes

Zuiveldranken (chocolademelk

Shakes (ter vervanging van een maaltijd)

Gebak, cake, taart

Broodbeleg

