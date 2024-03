Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedingswetenschapper haalt populaire diëten onderuit (dit werkt volgens haar wel)

Weight Watchers, Sonja Bakker, ketodieet, crashdieet, koolhydraatarmdieet, sapkuren, paleodieet of het appeldieet. Er zijn nogal wat diëten. Maar een voedingswetenschapper merkt op dat veel diëten hetzelfde zijn en weinig wetenschappelijk bewijs hebben. Ze vertelt wat volgens haar wel werkt.

Een gezonde leefstijl en een fit lichaam zijn zaken die niet altijd komen aanwaaien. Nee, daar moeten we wat voor doen. Bewegen, gezond eten en goed slapen dragen daar aan bij. Maar sommigen grijpen ook naar een dieet als ze wat kilo’s kwijt willen.

Voedingswetenschapper haalt dieetcultuur onderuit

De Amerikaanse voedingswetenschapper Joyce Patterson nam die dieetcultuur eens onder de loep en schreef haar bevindingen op in Think Like A Dietitian, waar ook het wetenschappelijke Scientias over schrijft. „We leven in een wereld vol adviezen om minder te eten, te vasten of bepaalde producten niet meer te nemen.”

Maar volgens haar zijn al die diëten ook een lucratieve industrie. Kennelijk willen we weten hoe we ons lichaam ‘resetten’ of ‘ontgiften’, maar kunnen we tegenwoordig moeilijk onderscheid maken tussen slimme marketing en goede wetenschap. „En dan maken we voedingskeuzes gebaseerd op misleidende informatie.”

Twee diëten wetenschappelijk bewezen

Volgens Patterson zijn veel populaire diëten nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd. Twee bekende diëten werden wel wetenschappelijk onderzocht. Namelijk het ketogene dieet en intermittent fasting. Bij een ketodieet schrap je ongeveer alle koolhydraten. Daarover is bekend dat je in korte tijd veel gewicht kunt verliezen. Maar ontbreekt het volgens de onderzoeker aan wetenschappelijk bewijs over de lange termijn en de veiligheid ervan.

Ook intermittent fasting werd onderzocht, waarbij je veelal tussen gezette tijden eet. Bijvoorbeeld tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Sommige mensen die dit dieet volgen, eten om de dag. Ook dit dieet zou goed helpen bij obesitas en hart- en vaatziekten. Maar ook hierover ontbreekt onderzoek naar de lange termijneffecten.

‘Diëten lijken op elkaar’

Maar de wetenschapper ontdekten nog iets over diëten. „Onderzoek blijft aantonen dat er weinig verschil is tussen diverse diëten als het gaat om gewichtsverlies op de lange termijn. Mijn ervaring is dat veel dieettrends effect hebben, niet omdat ze vernieuwend zijn, maar omdat ze allemaal hetzelfde zijn.”

Kortom: de meeste diëten werken omdat ze volgens de voedingswetenschapper een aantal bepaalde regels volgen. „Beperking van toegevoegde suikers en ultra-bewerkte producten, meer plantaardig voedsel en kleinere porties.”

Wat werkt wel?

Patterson benadrukt dat er overal nieuwe dieetboeken opduiken. En daar worden we volgens haar niet wijzer van. „Daarom kun je het beste uitgaan van balans en variatie, zodat je al deze lastige adviezen niet nodig hebt.”

Wat volgens haar dan wel werkt? Patterson pleit voor de 80/20-regel. Want een perfect dieet houdt niemand volgens haar niemand vol. „Deze vuistregel houdt in dat mensen zich 80 procent van de tijd aan een gezond dieet houden en zich geen zorgen maken over die andere 20 procent. Zo houd je rekening met gemak, plezier en sociaal contact.” Ze vervolgt: „Een gezond dieet hoeft niet alles of niets te zijn. Af en toe iets lekkers is niet erg. Maar als je keer op keer ongezonde keuzes maakt, begint het wel te tellen en vergroot je de kans op bepaalde ziektes.”

