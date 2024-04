Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man dropt GoPro onder cruiseschip: beelden laten zien wat er allemaal onder zwemt

Wie weleens op een cruise gaat, zal zich misschien afvragen: waarom zwemmen we in een zwembad vol chloor op het dek als we letterlijk een zee aan water voor ons hebben liggen? Een man die een GoPro vanaf een cruiseschip liet vallen, toont waarom. Er zwemmen namelijk behoorlijk wat angstaanjagende dieren rond een schip.

De Griekse fotograaf Odysseas Froilan heeft op YouTube een video gedeeld van zijn diepzeeavonturen met een GoPro. Daarmee heeft hij een kijkje genomen in het zeeleven onder en naast een cruiseschip. De beelden zijn al een aantal jaar oud, maar sinds een paar maanden wordt de video weer flink bekeken op de videosite.

Het cruiseschip ligt voor anker, maar waar, is niet duidelijk. De YouTuber heeft nooit verteld waar hij zijn GoPro in het water liet zakken.

Angstaanjagende dieren onder cruiseschip op nachtbeelden

In de video zien kijkers hoe de GoPro met een plons in de zee belandt. Direct zwemt er een school vissen naar het vreemde voorwerp toe, in de hoop dat het eten is. Teleurgesteld druipen de vissen af.

Even later deelt de YouTuber ook nachtbeelden van de GoPro-dropping in het water. En daar worden kijkers nogal ongemakkelijk van. Uit het niets verschijnt een haai in beeld. Even later komt een andere haai uit de schaduw om in het licht te zwemmen.

„Ik ging van ‘misschien is de oceaan toch niet zo eng’ toen ik de visjes zag, naar pure angst toen ik de nachtelijke beelden zag”, zegt een kijker. Een ander: „Dit was veel interessanter dan ik dacht dat het zou zijn. Er is iets heel angstaanjagends aan het zien van een haai die zo uit de duisternis tevoorschijn komt.”

GoPro-camera gaat mee met raketlancering

Met een GoPro-camera wordt wel vaker iets in een ander perspectief geplaatst. Een raketlancering? Ook dat heeft een GoPro-camera als eens vastgelegd. GoPro deelde op hun YouTubekanaal de beelden van de lancering, zo schreef Metro eerder.

Mensen kunnen zo vanuit het perspectief van de raket zien hoe het nu verder gaat na het in de lucht schieten van zo’n gevaarte.

